La cobertura mediática de Andrés Manuel López Beltrán en agosto ascendió a 494 millones de pesos. Para dimensionar la cifra: medida con la vara del estudio ARMA Secretarios, lo habría colocado como el secretario con mayor cobertura mediática del mes, por encima de cualquier integrante del gabinete.

Pero el volumen no es la historia. Agosto fue para López Beltrán un mes de una sola dirección: 84% de su cobertura fue negativa, 5%, neutra y 11%, positiva, casi toda escrita por su propio partido.

La acusación: 44%

Casi la mitad del mes lo ocupó el huachicol fiscal y los presuntos vínculos con el crimen organizado. Es el tema más grande y el más hostil: 96% negativo.

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Un solo tema concentró 30% de la conversación del mes: la mención de su nombre por testigos protegidos dentro de la carpeta de investigación.

Aquí es indispensable la precisión que el propio registro consigna. La Fiscalía General de la República (FGR) declaró no contar con elementos ni testigos suficientes para abrir indagatoria en su contra. Ese tema pesa apenas 1%; 30 contra uno: ser mencionado no es ser acusado, pero la mención pesó 30 veces más que el desmentido.

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El frente electoral: 21%

Aquí hay algo que la cobertura registró con claridad: López Beltrán está haciendo política en Tabasco. Busca una diputación federal y, eventualmente, la gubernatura del estado.

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El punto es que esa actividad ocurre fuera de los tiempos que marca la ley electoral y por eso puede configurar actos anticipados de campaña.

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Eso detonó el frente. Movimiento Ciudadano lo denunció ante el INE por actos anticipados de campaña, Juntos por Tabasco anunció denuncia formal y el PRI exigió sancionarlo con la misma energía que se aplica a otros; 76% de ese bloque fue negativo.

Es el único frente con consecuencia institucional concreta: las menciones en carpetas no tienen, por ahora, efecto jurídico; una denuncia ante el INE sí. Y la pregunta de fondo ya se formuló en voz alta: si podrá ser candidato en 2027.

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La oposición: 16%

100% negativa, sin una sola excepción. La oposición hizo de todo. Criticó: Lilly Téllez lo llamó “criminal aspirante” y retó a los legisladores de Morena a romper sus visas en solidaridad. Exigió: el PAN pidió a la FGR y a la UIF investigar y congelar sus cuentas.

Celebró: Alejandro Moreno declaró que su “narcoapellido no le da impunidad”.

Y, sin embargo, no fue la oposición lo que lo desgastó: 16 puntos contra 44 de la acusación judicial. Un ataque partidista se responde con otro ataque partidista. Una declaración ministerial no se responde: se litiga. Y mientras se litiga, se publica.

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La visa y Estados Unidos: 10%

La cancelación de su visa, el choque con la embajada, la advertencia del canciller sobre un “tinte de injerencia” y su carta a Donald Trump. Una décima parte del mes, íntegramente negativa.

Su valor no está en el tamaño, sino en el efecto: fue la percha que le permitió a la prensa volver sobre un expediente que ya se daba por administrado.

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Su defensa: 9%

100% positivos: el único bloque enteramente favorable del mes. Pero ninguna de esas piezas sostiene que sea inocente; todas sostienen que Estados Unidos se extralimitó.

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Montiel, Ávila, gobernadores y legisladores construyeron una defensa de soberanía, no de persona: cambia el tema, no lo cierra. Mientras tanto, el Verde y el PT declararon que no meten las manos al fuego por él.

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Lo que dijo la Presidenta

Claudia Sheinbaum aparece en 7% de la cobertura, repartida en cuatro asuntos. El más grande fue el de los actos de campaña: 69% de sus apariciones, y en ellas evitó pronunciarse y remitió el caso al Instituto Nacional Electoral (INE).

El 19% fue el huachicol, donde aseguró que la investigación “no lo alcanza”; 6%, la visa: “una visa no define a una persona”. Y otro 6%, la carta a Donald Trump, que dio por agotada tras la reunión de gabinete. Un escudo presidencial que en siete de cada 10 apariciones prefiere no opinar no es un escudo. Es una distancia administrada.

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El saldo

Mucha información se movió en agosto alrededor del polémico caso de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y el saldo del octavo mes cabe en una asimetría.

El gobierno estadounidense mandó una señal: le canceló la visa y no explicó por qué.

El gobierno mexicano sólo contestó. Contestó por soberanía, contestó por procedimiento, contestó remitiendo el asunto al instituto electoral. Pero no lo arropó.

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El 84% de cobertura negativa es, en buena medida, el precio de esa diferencia.

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