Pasaron 33 años para que una cantante solista regional mexicana fuera la anfitriona del ahora Estadio GNP, antes Foro Sol. Y el honor recaerá el próximo 3 y 4 de septiembre en Yuridia, quien saltó a lo mediático en 2005 cuando fue participante del reality "La Academia" de Televisión Azteca. La cantante ha alzado la voz para preguntar por qué la industria tardó tanto en darle su lugar a una mujer, cuando ha habido exponentes talentosas que solamente eran enviadas a lugares más pequeños en capacidad como el Teatro de la Ciudad o el Auditorio Nacional. Ahora dice sentir una gran responsabilidad, pero sabedora de que podrá con ella como parte dee su gira "Las cartas sobre la mesa".

La polémica persigue a Fátima Bosch hasta el final de su reinado

El pasado fin de semana se abrió un capítulo más entre el tailandés Nawat Itsaragrisil, que fungió como uno de los anfitriones de Miss Universo 2025 y la tabasqueña Fátima Bosch, actual reina mundial de belleza. El empresario que habría agredido a la mexicana en días previos a la ceremonia de hace casi un año, anunció en su cuenta de instagram que se están llevando a cabo los procedimientos para acelerar la emisión de una orden de arresto contra la connacional. El mensaje señala que la acción está relacionada con un caso de “difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa, con pruebas claras que lo respaldan”. El texto fue acompañado con la imgen de un documento policiaco, pero no esclareció el estado del proceso.

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Justo lo que detonó todo inició el pasado 4 de noviembre, cuando durante las actividades previas a la final del certamen en Tailandia, Nawat cuestionó frente a todas las concursante a Fátima, por un asunto relacionado con la promoción de Tailandia en redes sociales. La mexicana intentó explicar su decisión, pero el empresario llamó a seguridad para que la sacaran.

Esto hizo que Fátima se levantó de su lugar y, apoyada por algunas concursantes, dejara el recinto. Un día después Nawat fue retirado del concurso y, a la semana Nawat presentó una denuncia contra Fátima por presunta difamación, argumentando que las declaraciones de la mexicana sobre lo ocurrido eran falsas y habían afectado su reputación. Tras obtener el cetro mundial de belleza, el caso no acabó ahí: en diciembre, las autoridades tailandesas confirmaron que la investigación seguía.

Adiós a Tim Curry

La muerte ensombreció a la semana del entretenimiento. Tim Curry, quien dio vida al tenebroso payaso de "It"; al anfitrión maquiavélico de "Scary Movie" y al hombre especial de "El show de terror de Rocky", falleció a los 80 años de edad. En 2012 había sufrido un derrame cerebral masivo que requirió de operación, pero prácticamente lo alejó del trabajo que amaba. Curry odiaba realmente a los payasos e interpretar a uno que además asesinaba a niños, lo mantuvo siempre incómodo, pero aceptó la invitación para "It" justo como un reto en su carrera. Tras su muerte, muchas personas lo recordaron como un profesional y gran actor, pero fueron los Muppet quienes se llevaron la palma al declarar a Tim como "Muppet Honorario".

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Su actuación se volvió especialmente recordada por la voz, la sonrisa, los gestos y la manera de alternar entre una apariencia aparentemente amigable y una presencia amenazante. Fotos: IMDB.

La muerte de Dolly Parton

Dolly Parton, la llamada "Reyna del Country" y quien hizo de igual forma carrera en el cine, murió a los 80 años tras una batalla contra el cáncer. Apenas en mayo pasado había dejado su residencia en Las Vegas y de asistir a eventos sociales justo por cuestiones de salud. En la música es recordada por los temas "Jolene", "9 to 5" y "I Will Always Love You", pero en la pantalla grande dejó huella con los filmes "Cómo eliminar a su jefe", que llevó nominació al Globo de Oro y "Magnolias de acero", quizá la más conocida. En los últimos años tuvo algunos cameos como en "Miss Simpatía 2", al lado de Sandra Bullock.

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