El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado en la boda del cantante israelí Omer Adam con Sacha Israelovich, que se realizó en Portofino, Italia, en una celebración judía.

El exmandatario mexicano fue visto en un video que se tomó durante la presentación de Motty Steinmetz, cantante jasídico.

En su breve aparición, se observa a Peña Nieto portar una kipá, una pequeña gorra ritual usada tradicionalmente por varones judíos, que cubre de manera parcial la cabeza.

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Cabe destacar que una kipá puede ser usada por invitados no judíos como señal de respeto al asistir a una sinagoga, un funeral o participar en ceremonias como un Bar o Bat Mitzvá.

Peña Nieto, en la mira de la prensa israelí por presuntos sobornos de 25 mdd

En julio de 2025, el medio israelí The Marker reveló que Avishai Neriah y Uri Ansbacher, empresarios de ese país, pagaron cerca de 25 millones de dólares a Enrique Peña Nieto durante su gobierno para ganar grandes contratos, incluyendo la compra del sistema de espionaje Pegasus.

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Según el medio, esta información fue revelada luego de un arbitraje secreto hecho bajo la ley del Torá entre los empresarios, quienes firmaron un acuerdo en el que quedó asentada la presunta relación con el expresidente mexicano.

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Peña Nieto, quien gobernó México entre 2012 y 2018, salió en redes sociales el 6 de julio de 2025 a calificar este reportaje como “totalmente falso” y aseguró que las declaraciones vertidas se realizaron “a la ligera y dolosamente”.

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“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal publicación”, escribió en sus redes sociales.

Desde que dejó la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto se ha mantenido ajeno de la opinión pública y ha tenido pocas apariciones ante la prensa.

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