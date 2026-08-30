La Iglesia católica sostuvo que la desaparición de personas es una herida en México y, por ello, su búsqueda debe convertirse en una causa nacional. Además, afirmó que las autoridades tienen la obligación de cumplir por medio de instituciones que sean capaces de responder y una sociedad que escuche y no abandone.

“Que este 30 de agosto hagamos memoria de quienes faltan; que nos solidaricemos con quienes los buscan; que exijamos a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades y que, como sociedad, abandonemos la indiferencia”, expresó.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que “la dimensión de esta tragedia no se comprende sólo a través de los números, pues detrás de cada cifra hay un nombre y una familia que espera; y, frente a esta realidad, no podemos permitirnos caer en la peligrosa tentación de acostumbrarnos”.

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En ese sentido, destacó la invitación de los obispos mexicanos para “salir al encuentro” de quienes buscan y de quienes desean colaborar en la construcción de un México en paz.

Aclaró que ello no significa sustituir las obligaciones de las autoridades, porque el Estado tiene la responsabilidad irrenunciable de prevenir las desapariciones, buscar de manera inmediata y efectiva, investigar, procurar justicia y generar las condiciones para que estos hechos no se repitan.

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“No puede haber reconciliación construida sobre la impunidad ni diálogo que pretenda esconder la verdad. Como Iglesia también tenemos una responsabilidad, pues nuestra fe nos impide pasar de largo ante quien sufre”, dijo.

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“Acompañar a las familias buscadoras, abrir espacios para escucharlas, contribuir a la reconstrucción del tejido social y promover caminos de encuentro y de paz no son asuntos ajenos a nuestra misión”, agregó.

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Adicionalmente, reconoció la labor de las madres buscadoras y distintas organizaciones ciudadanas que, impulsadas por su dolor, valentía y tenacidad, son las que verdaderamente consiguen avances en la búsqueda de sus seres queridos y realizan hallazgos decisivos que mantienen vivo el clamor por la justicia.

“Mientras miles de familias siguen buscando a quienes aman, ¿dónde estamos nosotros? Que la búsqueda de quienes faltan nos encuentre, y nos encuentre cerca”, concluyó.

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