Diecisiete entidades aumentaron sus días de clases suspendidos; la cobertura en educación inicial es de apenas 3.73%; el abandono en media superior alcanza 11.3%, y los recursos destinados a evaluar los aprendizajes cayeron 73.7% en un año, reporta el análisis “Regresar, permanecer, aprender. Siete claves para el regreso a clases 2026-2027”, elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa.

A ese escenario regresan 34 millones 370 mil 623 estudiantes: forman parte de un sistema en el que sólo 26 de cada 100 alumnos que ingresan a primaria concluyen una licenciatura, los jóvenes mexicanos obtuvieron 395 puntos en matemáticas frente a los 472 de la OCDE en PISA 2022 y el gasto educativo representa 10% del presupuesto federal, cinco puntos por debajo del mínimo recomendado por la Unesco.

El estudio, construido con estadísticas oficiales y estimaciones propias, examina el tamaño del sistema educativo, los días efectivos de clase, las trayectorias escolares, la cobertura, el abandono, los aprendizajes y el presupuesto.

El sistema educativo nacional está integrado por 34 millones 370 mil 623 estudiantes, dos millones 180 mil 559 docentes y 262 mil 351 escuelas de educación básica, media superior y superior, en las modalidades escolarizada y no escolarizada.

Del total de la matrícula, 50.7% corresponde a mujeres y 49.3% a hombres. Entre el personal docente, las mujeres representan 61.2% y los hombres 38.8%.

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En educación básica están inscritos 23 millones 358 mil 341 alumnos, atendidos por un millón 237 mil 782 docentes en 231 mil 913 escuelas. La matrícula está compuesta por 11 millones 568 mil 33 mujeres, 49.5%, y 11 millones 790 mil 308 hombres, 50.5%.

En ese nivel laboran 881 mil 576 maestras, equivalentes a 71.2% del personal docente, y 356 mil 206 maestros, 28.8%.

La educación media superior concentra cinco millones 492 mil 491 estudiantes, 423 mil 587 docentes y 21 mil 175 planteles. Las mujeres suman dos millones 862 mil 119, 52.1% de la matrícula, y los hombres dos millones 630 mil 372, 47.9%.

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Entre el profesorado de bachillerato hay 216 mil 220 mujeres, 51%, y 207 mil 367 hombres, 49%.

En educación superior están inscritos cinco millones 519 mil 791 estudiantes y laboran 519 mil 190 docentes en nueve mil 263 escuelas. La matrícula está integrada por dos millones 988 mil 614 mujeres, 54.1%, y dos millones 531 mil 177 hombres, 45.9%.

A diferencia de la educación básica, los hombres son mayoría entre el personal docente de educación superior: suman 282 mil 209, equivalentes a 54.4%, frente a 236 mil 981 mujeres, 45.6%.

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Más suspensiones en 17 estados

El calendario del ciclo escolar 2026-2027 establece 185 días de clases, cinco menos que los 190 programados para 2024-2025 y el mínimo permitido por la Ley General de Educación. Sin embargo, el informe advierte que el número efectivo de jornadas varía entre las entidades debido a conflictos magisteriales, condiciones climáticas e inseguridad.

Entre los ciclos 2024-2025 y 2025-2026, 17 de las 32 entidades aumentaron sus días de clases suspendidos, nueve los redujeron y seis se mantuvieron sin cambios.

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Oaxaca pasó de 19 a 28 días sin actividades; Baja California Sur, de seis a 17; Chihuahua, de uno a 16; Colima, de ninguno a 14; San Luis Potosí, de tres a 12; Yucatán, de uno a 12; Tlaxcala, de ninguno a 10, y Nuevo León, de cero a nueve.

También aumentaron las suspensiones en Chiapas, de cuatro a cinco días; Ciudad de México y Tabasco, de uno a cuatro; Guanajuato y Jalisco, de cero a tres; Michoacán, de uno a tres; Hidalgo y Nayarit, de cero a dos, y Veracruz, de uno a tres días.

Sinaloa redujo sus suspensiones de 21 a 17 días, pero continuó entre las entidades con mayor número de jornadas perdidas. Zacatecas pasó de 19 a 13 días; Guerrero, de 15 a ocho; Quintana Roo, de 26 a tres; Tamaulipas, de ocho a tres; Baja California, de dos a uno; Coahuila, de tres a ninguno; Durango, de uno a cero, y Sonora, de nueve a ninguno.

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Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Morelos, Puebla y Querétaro no registraron días suspendidos en ninguno de los dos ciclos analizados.

El paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, considerado el más largo desde 2016, paralizó actividades en Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.

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Las altas temperaturas ocasionaron recortes en el calendario y reducciones de horario en por lo menos 11 estados, particularmente en escuelas sin ventilación o sistemas de climatización. La inseguridad, por su parte, provocó cierres preventivos en planteles de Sinaloa y Guerrero.

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Sólo 26 llegan al final de la licenciatura

El análisis reconstruyó la trayectoria de la generación que inició la primaria en el ciclo 2007-2008 y alcanzó la edad de terminar una licenciatura en 2023-2024.

De los dos millones 562 mil 258 estudiantes que comenzaron la primaria, dos millones 448 mil 454 la concluyeron, equivalentes a 96 de cada 100.

A secundaria ingresaron dos millones 382 mil 899, es decir, 93 de cada 100, pero sólo dos millones 91 mil 468 terminaron ese nivel: 82 de cada 100. En consecuencia, 18 de cada 100 alumnos que comenzaron la primaria no lograron concluir la secundaria.

El ingreso a la educación media superior registró una reincorporación de estudiantes y alcanzó dos millones 177 mil 803 jóvenes, equivalentes a 85 de cada 100. El bachillerato, sin embargo, fue el mayor filtro de la trayectoria: sólo un millón 411 mil 187 lo concluyeron, 55 de cada 100, lo que representó la pérdida de 30 estudiantes en esa etapa.

A la educación superior ingresaron un millón 44 mil 902 jóvenes, 41 de cada 100 que habían comenzado la primaria. Finalmente, 667 mil 179 terminaron una licenciatura, equivalentes a sólo 26 de cada 100.

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De acuerdo con el documento, el rezago inicia antes del ingreso a primaria. La cobertura escolarizada de educación inicial para niñas y niños de cero a dos años pasó de 3.02% en el ciclo 2021-2022 a apenas 3.73% en 2024-2025.

En el último ciclo analizado, la cobertura fue de 3.81% entre las niñas y de 3.64% entre los niños.

En preescolar, la cobertura total disminuyó 8.7 puntos porcentuales entre 2016-2017 y 2024-2025, al pasar de 72.5% a 63.8%. En el último periodo llegó a 64.8% entre las niñas y a 62.8% entre los niños.

La cobertura de primaria se mantiene cercana a la universalidad, aunque también retrocedió: pasó de 102.9% en 2016-2017 a 99% en 2024-2025. En este último ciclo fue de 99.6% entre las niñas y de 98.5% entre los niños.

En secundaria, la cobertura total cayó 4.8 puntos porcentuales durante el periodo analizado, al pasar de 97.4% a 92.6%. Para 2024-2025 se ubicó en 93.8% entre las mujeres y en 91.5% entre los hombres.

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La media superior registró una cobertura de 74.9%, pero con una diferencia de 7.6 puntos porcentuales por sexo: 78.8% entre las mujeres y 71.2% entre los hombres.

El abandono escolar en ese nivel alcanzó 11.3% durante el ciclo 2023-2024, casi tres veces el 3.7% registrado en secundaria.

“No se retiene al estudiantado que no aprende”, señala el documento. Ambas organizaciones plantean que para contener el abandono, deben atenderse las trayectorias completas, desde los aprendizajes y la organización escolar hasta la prevención de conductas de riesgo.

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México, rezagado en PISA

El análisis también coloca en perspectiva los resultados de PISA, evaluación en la que México participa desde el año 2000 y en la que siempre se ha mantenido por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en lectura, matemáticas y ciencias.

En PISA 2022, México obtuvo 415 puntos en lectura, frente a los 476 del promedio de la OCDE y los 448 de Chile. El resultado mexicano fue superior a los 410 puntos de Brasil y los 409 de Colombia.

En matemáticas, México alcanzó 395 puntos, mientras que el promedio de la OCDE fue de 472 y Chile consiguió 412. Colombia obtuvo 383 y Brasil 379.

En ciencias, México registró 410 puntos, frente a los 485 de la OCDE, los 444 de Chile y los 411 de Colombia. Brasil alcanzó 403 puntos.

Los resultados de PISA 2025 se publicarán el próximo 8 de septiembre y, de acuerdo con el informe, deberán utilizarse como punto de partida para determinar qué está fallando y en qué partes del sistema educativo.

Ese mismo día llegará a la Cámara de Diputados el paquete económico y comenzará la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

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Menos recursos para formación, materiales y evaluación

México destina a educación 10% del presupuesto federal de 2026, cinco puntos porcentuales menos que el mínimo de 15% recomendado por la UNESCO.

La proporción del Presupuesto de Egresos de la Federación destinada al sector educativo se mantuvo en 11.6% durante 2018, 2019 y 2020. Después bajó a 10.8% en 2021; 10.2% en 2022; 10.3% en 2023; 9.9% en 2024; 9.8% en 2025, y 10% en 2026.

En ocho años, el gasto educativo perdió 1.6 puntos porcentuales dentro del presupuesto federal.

En contraste, las becas y los subsidios pasaron de representar 6.2% del gasto educativo en 2018 a 18.4% en 2026.

Durante el último año, los recursos para formación docente disminuyeron 53.4%; los destinados a materiales educativos, 51.6%, y los asignados a evaluación de los aprendizajes, 73.7%.

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La IEEC y México Evalúa sostienen que los recursos para educación no deben concentrarse únicamente en becas, sino que también deben orientarse a mejorar los aprendizajes. La discusión presupuestal de 2027, señalan, representa una oportunidad para fortalecer la formación de los maestros, los materiales educativos, la evaluación y los apoyos directos a las escuelas.

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