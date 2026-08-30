Ricardo González, hijo de Cepillín, ya reaccionó a los dichos de Ernesto Laguardia dentro de "La casa de los famosos México", en donde el actor relató una anéctoda poco afortunada con su padre, sin embargo, él recuerda el encuentro de forma distinta y, cabizbajo, confesó que, hasta la fecha y, por la memoria que guardaba del también conductor, era a quien apoyaba dentro del reality.

Laguardia rememoró, en una conversación con sus compañeros que, en una ocasión, asisitió con su esposa, Patricia Rodríguez y, sus tres hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano a un evento en que Cepillín se presentó en la CDMX.

Sin embargo, para el actor de "Quinceañera" y "Amor real", el recuerdo no fue muy grato, al menos, así fue como lo narró a algunos de los habitantes de la casa; de acuerdo a su memoria, el payaso lo reprendió mientras transcurría su acto, lo que lo abochornó frente a su familia.

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Esto dijo Laguardia:

"(Dijo) ´Estoy cantando para ti y tu familia´, no, no, no..., me puso una regañada, wey... Enfrente de mis hijos, de todos, paró todo, se me acercaba y me hacía así... no, no no, espantoso, wey..., no nos podíamos ir porque estábamos en medio y, al final, (dice) ´voy a cantar una canción y quiero que Ernesto la cante conmigo´, put*, lo quería matar al wey".

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Para el hijo de Cepillín, el expresar del actor resultó lastimoso; ya que, Ricardo también estuvo en ese show y, como contó en la publicación que compartió con sus seguidores, los acontecimientos, al menos, desde su percepción, habían sucedido de forma muy distina y, de acuerdo a su recuerdo, el actor y su familia habían pasado un agradable momento.

"Fíjate que, me dio mucha tristeza, sus palabras, el decir que, mi papá, lo había regañado en pleno espectáculo, a lo mejor, lo mal interpretó Ernesto Laguardia porque, mi papá, nosotros los norteños hablamos muy golpeado (...), Ernesto diciendo que mi papá lo regañó, que el show lo hizo para ellos; el show estaba lleno, me acuerdo perfectamente y, me causa tristeza".

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Ricardo, que ha seguido con el legado de su padre en el clown, lamentó que Laguardia mantenga ese recuerdo de su padre cuando él, desde que supo que el actor era uno de los habitantes de la cuarta temporada del reality, decidió que sería el participante que apoyaría.

Yo, ahorita, incluso, he estado apoyándolo en las redes sociales, de que he estado apoyándolo, apoyando a Ernesto porque, las dos experiencias que tuve (con él), habían sido muy bonitas, siempre ha habido una bonita relación, por eso me sacan de onda sus comentarios, que le tirara a mi papá", precisó.

También indicó que, con otros habitantes de la casa, como en caso de Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa o Yahir, su padre también ofreció sus servicios, como entretenedor y, ningunos de ellos, tiene un mal recuerdo de él.

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