América conquista los mejores MEMES al vencer a Puebla y mantenerse como superlíder invicto

Sin mayor complicación, el América derrotó (2-0) al Puebla en el Estadio Banorte, en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2026.

A pesar de que Guillermo Almada decidió descansar a sus titulares y alineó un cuadro alterno, las Águilas se impusieron a la Franja y se quedaron con los tres puntos.

Con goles de Ícaro da Conceicao y Brian Rodríguez, el equipo azulcrema obtuvo su quinta victoria en el Apertura 2026 y extendió su racha invicta.

Los de Coapa no han perdido ni un solo partido en las primeras seis fehas del torneo y se encuentran en lo más alto de la tabla.

Con 16 de 18 puntos posibles, el América es el superlíder del futbol mexicano y cuenta con la mejor ofensiva del torneo, con 12 anotaciones a favor.

Además, tiene la mejor defensiva, ya que únicamente ha recibido dos tantos en seis encuentros.

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En total, las Águilas acumulan 10 compromisos en fila sin perder ni una sola ocasión, contando los de la Liga MX y los de la Leagues Cup 2026.

Junto con el paso perfecto que lleva en el certamen local, el conjunto de Guillermo Almada ya está instalado en las semifinales del torneo binacional.

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Ahora, la escuadra azulcrema debe centrar su atención en el Monterrey, su siguiente rival en la antesala de la final del torneo contra la Major League Soccer (MLS).

Después, regresará a la actividad en la Liga MX, cuando se enfrente al Tijuana en el Coloso de Santa Úrsula en duelo correspondiente a la Fecha 7 del Apertura 2026.

Luego de sumar un nuevo triunfo en el actual certamen de nuestro balompié nacional, el América se robó las imágenes más divertidas en las redes sociales.

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En las diferentes plataformas, la afición americanista le dedicó los mejores memes a Guillermo Almada y compañía por el gran momento que atraviesan.

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América conquista los mejores MEMES al vencer a Puebla y mantenerse como superlíder invicto

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