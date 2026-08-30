Chivas es víctima de los mejores MEMES tras dejar escapar la victoria ante Pachuca

Las Chivas tenían la oportunidad de sumar su tercera victoria de manera consecutiva y de mantenerse en la lucha por el primer lugar de la tabla, pero la dejaron escapar en la recta final del partido ante el Pachuca.

El Rebaño se había adelantado en el marcador muy temprano en el encuentro, gracias a un gol de Roberto Alvarado, pero los Tuzos rescataron el empate (1-1).

En los minutos finales del juego en el estadio Hidalgo, el equipo rojiblanco cometió una falta dentro de su propia área y provocó que el árbitro central señalar la pena máxima.

El histórico delantero venezolano Salomón Rondón no desperdició la ocasión y, desde los once pasos, logró la igualada en el inmueble hidalguense.

A pesar de que los dirigidos por Gabriel Milito habían conservado la ventaja desde los dos minutos del encuentro, la dejaron escapar cuando sólo quedaban 11 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.

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De esta manera, las Chivas obtuvieron un punto que les supo a poco, ya que su intención era ganar, sumar las tres unidades y seguir de cerca al superlíder, el América.

Sobre todo, porque el Pachuca llegaba con cuatro compromisos en fila sin sumar una sola derrota.

Lo positivo para el Rebaño de Gabriel Milito es que llegaron a cinco jornadas seguidas sin conocer la derrota.

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Aunque, con el empate, podrían salir de los primeros cuatro lugares de la clasificación, si el Toluca derrota al FC Juárez.

Por tal motivo, el triunfo era importante para los rojiblancos y sus aspiraciones de afianzarse en los primeros lugares de la tabla.

Ahora, las Chivas tendrán una segunda visita en el Apertura 2026, cuando viajen a San Luis.

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Después de que dejaran escapar el triunfo ante el Pachuca, el Rebaño de Gabriel Milito sufrió un sinfín de burlas en las redes sociales.

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