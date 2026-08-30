San Cristóbal de las Casas, Chis. - Dos indígenas tzotziles murieron por disparos de armas de fuego, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el norte de Chiapas, durante la toma de protesta del líder municipal del partido Humanista, (el distintivo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar), Erlen Sánchez Hernández, que busca la reelección en la alcaldía de este lugar, pero que llegó por el partido Mover a Chiapas.

Durante el evento asistió el alcalde del municipio de Rayón, Domingo González Trejo, (de Redes Sociales Progresistas) que también busca reelegirse en el cargo el próximo año, a través del apoyo de Alfredo Ramírez, que es fundador de este nuevo partido.

Cuando el evento había terminado, dos indígenas tzotziles que se encontraban en el evento fueron ejecutados a balazos por sicarios.

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Hasta el lugar, llegaron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y más tarde agentes del Ministerio Público y peritos para realizar las diligencias como parte de las investigaciones que se han llevado a cabo por estos hechos.

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Abarca, no ha emitido ningún comunicado oficial para conocer los motivos de la ejecución de los dos tzotziles.

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El 28 de mayo, el Instituto de Elecciones de Chiapas aprobó el registro de los partidos Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas A.C o Movimiento Humanista de Chiapas A.C y Fuerza Chiapaneca 4T A.C, bajo las siguientes denominaciones:

Movimiento de Esperanza de Chiapas

Partido Conciencia Humana

Fuerza Chiapas.

dmrr/LL