Tamaulipas

Al grito de: "No somos uno, no somos diez, pinche gobierno, cuéntanos bien", las madres buscadoras en Reynosa, Tamaulipas, encabezaron una marcha pacífica para exigir atención por parte de los tres orden de gobierno.

El grupo, arribó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas en la colonia Rodríguez, portando pancartas con los rostros y fichas de búsqueda de sus seres queridos.

"De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cueste lo que cueste" expresaron al intentar ingresar al edificio, el cual, se encontraba cerrado.

Las madres buscadoras colocaron pegatinas en la Fiscalía con las fotografías y datos de todas las personas que han desaparecido en Reynosa.

colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad. Foto: Especial

Cynthia Medina, quien desde el 13 de septiembre del 2024 busca a su hermana y su cuñado expresó su coraje ya que asegura, año con año se encuentran con dependencias y personal que no atienden las miles de carpetas de investigación.

"Estamos hasta la madre por no recibir respuesta, perdonen las palabras, pero nadie nos recibe, nos cierran la puerta, nadie entiende nuestro dolor y nadie quisiera estar de este lado".

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Indicó que solo piden que las autoridades hagan su trabajo o de los contrario, que el gobierno los retire para que personas nuevas ocupen esos lugares y se dediquen a trabajar.

colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad. Foto: Especial

"Son muchas carpetas y ellos no las mueven. Yo ya voy para dos años y no han hecho nada por mi carpeta ni por las de mis compañeras. Busco a mi única hermana Anahí Medina y mi cuñado Rodolfo Mendoza, desaparecieron en la colonia Valle Soleado, estaban en una cena".

Esta mujer asegura que aunque es domingo, para la Fiscalía es un día hábil pues se supone, trabajan todos los días, las 24 horas.

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El contingente, intentaba dejar un documento por medio del cual, exigían se siga con las investigaciones para dar con el paradero de loa desaparecidos así como para encontrar culpables por desapariciones forzadas.

Los manifestantes, concluyeron su marcha en la Iglesia Sagrado Corazón donde se ofició una misa por todos sus seres queridos.

colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad. Foto: Especial

Chihuahua

Con diversas acciones organizaciones de la sociedad civil realizaron en Ciudad Juárez y Chihuahua, una serie de actos para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

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Las primeras fueron las familias que integran el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, quienes realizaron una velada por la Verdad y la Justicia.

La velada se realizó en Ciudad Juárez, en el Memorial Permanente de Personas Desaparecidas del Parque Borunda, donde de las 7 de la tarde del sábado a las 7 de la mañana de este domingo, las familias llevaron a cabo 12 horas de de actividades culturales, artísticas y de reflexión sin parar.

En la actividad hubo espacios de reflexión por parte de las familias, quienes también contaron sus testimonios, hubo shows de malabares, se instaló una escultura y se llevó a cabo la pega de pesquisas en el parque y demás actividades.

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colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad. Foto: Especial

Por la mañana del domingo madres de familia de víctimas de desaparición que son acompañadas por la Red Mesa de Mujeres, realizaron una manifestación frente a un mural de desaparecidas que está volviéndose a pintar, luego de que fuera dañado con propaganda política.

En el lugar las madres asistentes dijeron que siguen buscado a sus hijas, por eso es tan importante plasmar sus nombres y una imagen de sus rostros.

“Este mural es la renovación de aquel que plasmamos hace más de diez años por la búsqueda de Jocelyn Calderón Reyes, que estudiaba en esta escuela, la Secundaria Federal 3. En aquellos años el mural lo logramos con el esfuerzo y el compromiso de más de diez madres que estamos en la búsqueda de nuestras hijas y por la justicia para otras niñas y jóvenes que lamentablemente se localizaron sin vida, como Ydaly y Guadalupe y que estudiaban en esta escuela también en otros años que Jocy.

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colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad. Foto: Especial

Seguimos buscando a nuestras hijas y por eso es tan importante plasmar sus nombres y una imagen de sus rostros, son muchas estas jóvenes de entre tantas más que están siendo buscadas por sus familias”, dijeron las madres asistentes.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las madres señalaron que las autoridades en Chihuahua no Chihuahua no hacen lo necesario para localizar a las más de cien jóvenes y niñas que sus familias que buscan en Juárez desde 2008.

Señalaron que a la fecha que no hay titular en la Fiscalía General, hay un encargado de despacho, al igual que en la Fiscal Especializada de la Mujer.

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“No se otorgan los recursos indispensables para la investigación ni se hace el máximo esfuerzo necesario que las leyes obligan para que nuestras hijas sean localizadas y para que termine esta violencia que rapta a niñas y jóvenes. Al igual los cientos de casos de varones que tienen pesquisas vigentes. No tenemos ninguna comunicación adecuada de la Comisión de Búsqueda ni de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de esta última sólo engaños y malas acciones”, añadieron.

colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad. Foto: Especial

En Chihuahua capital el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), realizó una manifestación hacia Palacio de Gobierno donde solicitaron y exigieron una audiencia pública con la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, para ser escuchadas directamente y plantear propuestas ante la crisis de desapariciones que atraviesa el estado.

“La respuesta no fue la audiencia solicitada. En su lugar, se convocó a un encuentro sin la presencia de la Gobernadora y bajo condiciones distintas a las planteadas por las familias. Por ello, no acudiremos a un encuentro que sustituye nuestro derecho a ser escuchadas por quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones”.

Al respecto, durante este día el Gobierno del Estado, anunció un nuevo programa diseñado para apoyar a quienes mantienen la búsqueda de su ser querido y complementar las acciones que, aseguran, ya se brindan.

La gobernadora Maru Campos anunció la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, que, afirmó, refuerza las capacidades institucionales para dar acompañamiento integral y apoyo económico a familiares de personas cuyo paradero se desconoce.

colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad. Foto: Especial

La mandataria informó que este apoyo inicia con 450 familias y se ampliará conforme avance su implementación.

“Está pensado para acompañar la vida que sigue mientras buscan, y complementar la atención integral que ya les brindamos”, explicó en su mensaje.

Añadió que se debe lograr que cada caso se atienda, que cada carpeta avance, que en cada búsqueda alguien del Estado esté al lado de las familias y que, quien haya hecho daño, responda.

Dio a conocer que este fin de semana la Comisión de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno se reunieron con colectivos de todo Chihuahua para arrancar mesas de trabajo.

Se trata, de mesas regionales permanentes diseñadas para escuchar de cerca y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de los acuerdos que ahí se tomen.

Veracruz

Con una misa en la Catedral del puerto de Veracruz, integrantes del Colectivo “Solecito” -una organización de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos-, recordaron el hallazgo de la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, la más grande de Latinoamérica.

A diez años de la localización del predio donde fueron ubicados 309 cuerpos y miles de restos humanos, los familiares de desaparecidos participaron en la misa y, de paso, exigieron a las autoridades celeridad en la identificación de restos.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la vocera del colectivo, Rosalía Castro Toss, informó que solo han sido identificados 30 cuerpos, por lo que demandó celeridad a las autoridades.

El Colectivo Solecito, galardonado en 2018 con el Premio Notra Dame, no sólo ubicó la mega fosa de Colinas de Santa Fe, sino la del Arbolillo del puerto de Alvarado con 80 cuerpos y la de Punta Poquito con 70 restos.

Durante este día se prevén diversas marchas y manifestaciones de madres de desaparecidos en diversas ciudades de Veracruz, una de las entidades con el mayor número de registro de fosas clandestinas de todo el país.

Diversas organizaciones civiles saldrán a las calles de las ciudades de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Poza Rica, entre otras.

Sinaloa

En medio de la inquietud por el atentado que sufrió la activista de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina y su hija, diversos colectivos celebraron diversos eventos, unos colocaron en las rejas del atrio de catedral fotos de sus seres queridos, otros podaron el árbol de la vida y unos más desfilaron.

Desde muy temprano, activistas del grupo “Sabuesos Guerreras”, colocaron en el enrejado de atrio de catedral y en las jardineras del atrio de catedral, docenas de fotos de sus seres queridos que permanecen sin ser localizados.

Como parte del festejo del Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas, las buscadoras volvieron a visibilizar el grave delito de las desapariciones en el estado que se han multiplicado desde hace casi dos años, a causa de la guerra desatada por los grupos delictivos, cuyas cifras para estos organismos llegan a siete mil casos.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad alrededor de la República. Foto: Especial

En la plazuela Alvaro Obregón, a un costado de catedral, un pequeño grupo de otro de los colectivos, limpiaron y podaron el árbol que han denominado de la vida, donde colocan listones de muchos colores y están fijadas las fotos de los desaparecidos.

Casi en voz baja, activistas, revelan que con el ataque armado que sufrió la fundadora del grupo “Voces Unidas por la Vida”, Alma Roja, han aflorado versiones que más miembros de este colectivo han sido amenazadas por personas desconocidas por la labor que desarrollan de busqueda de personas.

Desde las escalinatas del templo de la Lomita, icono de la ciudad capital, miembros de diversas organizaciones sociales y de Brigada Estatal de Busqueda, marcharon por toda la avenida Alvaro Obregón, hasta frente de la catedral, enarbolando pancartas, con textos como “Tu ausencia es infinita”.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad alrededor de la República. Foto: Especial

Las buscadoras que participaron en estos eventos reclamaron de no contar, con el acompañamiento de las autoridades en sus salidas para buscar posibles fosas clandestinas, por lo que se ven expuestas a grupos delictivos que las amenazan.

Derivado del acto de violencia que fue víctima su fundadora, Alma Rosa, las activistas de “Voces Unidas por la Vida” que desfilaron, reclamaron por una seguridad efectiva para todas las rastreadoras que solo desean encontrar a sus seres queridos.

Con información de Javier Cabrera Martínez, Édgar Ávila, Paola Gamboa, Sandra Tovar...

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