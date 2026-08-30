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La alcaldía Cuauhtémoc retiró 550 metros lineales de cableado en desuso en la colonia Hipódromo, como parte de la jornada de ‘Descabléale'.
Las brigadas realizaron este trabajo en el área de las calles Reynosa, Ensenada, Cholula y General Benjamín Hill, donde retiraron cableado sin uso, en coordinación con las empresas responsables de las distintas redes, informó la demarcación en un comunicado.
Con estas acciones, suman 23 intervenciones desde 2025 y 3 mil 100 metros de cableado en desuso retirados en distintos puntos, de acuerdo con la alcaldía.
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En estos trabajos participaron empresas como CFE, Izzi, Totalplay, Axtel, Bestel y UC Telecom, cuyos equipos retiran el cableado que corresponde a sus respectivas redes.
Durante esta jornada, Rojo de la Vega señaló que el cableado que ya no presta ningún servicio se acumula en las calles y afecta la imagen de las colonias, además de generar riesgos para los transeúntes.
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“Aprovechando que andamos en el Hipódromo tocando puertas, caminando las calles, para descablear: ‘Descabléale’. Miren nomás esta cantidad de cables que vamos a echarnos de una vez; de hecho, nos acompañan algunas compañías que nos van a estar ayudando, porque no solo es peligroso por los cables que se quedan colgando, sino que hay que mejorar la imagen urbana”, destacó.
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La demarcación aseguró que continuará con el programa ‘Descabéale’ en distintos puntos de las 33 colonias de Cuauhtémoc, de la mano de las empresas responsables del cableado.
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mahc/LL
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