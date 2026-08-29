Teoloyucan, Méx.— Como parte de las labores para desarrollar la construcción del Tren México-Querétaro, el gobierno federal comenzó con la demolición de un puente peatonal ubicado en la comunidad de Santa María Caliacac, acción a la que se opusieron los vecinos.

Pobladores llegaron la mañana de este viernes para evitar que las máquinas derribaran el puente ubicado a la altura de la zona de El Tejado. Sin embargo, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) les notificó que ya existía un predio para la construcción del futuro puente y están en proceso para la adquisición del mismo.

María de Lourdes Saavedra, vecina del poblado, señaló que entre los acuerdos quedó estipulado que el puente no se derribaría hasta que existiera un proyecto del paso que quedará después de la obra ferroviaria. Y al ya existir, el gobierno llegó con maquinaria, pero sin avisar.

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“La comunidad no estaba de acuerdo porque el gobierno federal no daba una garantía, no se comprometía a construir un puente permanente y este puente nos sirve para atravesar, los niños para la escuela y a toda la gente adulta mayor. Para ellos es indispensable quitarlo para poder seguir trabajando con las obras”, expuso Saavedra.

La inconformidad es que no nos avisaron a toda la comunidad y por la llegada de decenas de policías estatales, agregó.

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Puntualizó que no es la primera vez que les incumplen un acuerdo firmado en minutas de trabajo.

“No se respetan, acordamos una cosa el 11 de julio y llegaron el 31 de julio para poner es puente provisional; se había acordado que no se iba a poner porque hay riesgos, no cabe ni un pie. Vinieron reforzados como si fuéramos opositores al progreso”, sostuvo María de Lourdes.

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Yesenia, vecina de Santa María Caliacac, mencionó que la falta de confianza obedece a los incumplimientos en los acuerdos y sostuvo que el paso provisional instalado es considerado como inseguro.

“En los escalones no cabe el pie de una persona y se mueve mucho”, expusieron pobladores de Santa María Caliacac a los funcionarios de la SICT, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi).

El paso será construido en un predio que comprará el gobierno federal a una vecina de la comunidad y el tema está en proceso porque el predio está en regularización. Además, será colocada una malla para mitigar riesgos de accidentes cuando la gente cruce por el puente provisional.

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Otro de los acuerdos fue la presentación del proyecto de puente definitivo cuya obra estará a cargo del Frente 2 de obra del Tren de Pasajeros México-Querétaro Tultitlán-Coyotepec, el cual medirá 21 metros como lo pidió la población, aclararon los funcionarios.

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Al respecto, el presidente municipal Luis Domingo Zenteno Santaella explicó que al ya existir los predios donde se construirá el puente, el acuerdo fue que se podría avanzar.

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“Hay gente que no vive ahí que van y se hacen protagonistas”, comentó.

Además, recordó que existe el compromiso del gobierno federal por derribar el puente de El Polvorín y después reconstruirlo.

Y sobre las vías, a esa altura, el gobierno local planea habilitar un paso provisional, proceso que no se ha concretado debido a la falta de autorización de las empresas que transitan con vagones de carga.

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