Cuautitlán, Mex.— El gobierno federal notificó a ocho familias sobre su reubicación para que puedan desarrollar las obras de construcción del Tren México-Querétaro, en el tramo del pueblo de San Mateo Ixtacalco.

De manera inicial, les propusieron mudarse al municipio de Huehuetoca, sin embargo, ahora la propuesta es que busquen una vivienda en venta para que pueda ser comprada.

La reubicación de las familias ocurrirá debido a que el gobierno federal necesita espacio para construir una vía férrea más y, de acuerdo a lo expresado por vecinos, las conversaciones avanzan de manera favorable y con trato cordial por parte de la autoridad.

Estela Quijano, habitante de la calle cerrada de Miraflores, explicó que personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) le pidió cotizar viviendas con valor similar a la casa en la que vive actualmente para que ahí, el gobierno federal compre y ella pueda mudarse con su hermana, su hijo y dos nietos.

“Andamos metiendo las opciones de las casas y dijeron que a valor de lo que ya tenemos. Ya mandé dos propuestas. Fui a buscar ahí en Los Morales, pero la está rematando un banco y no tiene papeleo y lo que ellos están pidiendo es que no tengan adeudos, que tengan todo en regla para ya después nada más hacer la escrituración. Ya todos metieron pero yo no porque no le sé al celular”, explicó la mujer de la tercera edad.

Estela lleva 40 años viviendo en el Pueblo de San Mateo Ixtacalco y explicó que está dispuesta a reubicarse.

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Sin embargo, no conoce el valor de su vivienda y para ello, dijo, ya piensa en contratar un servicio para el avalúo y con base en eso poder buscar para tener una nueva casa dónde vivir junto a su familia.

Sobre la propuesta de mudarse al fraccionamiento Citara del municipio de Huehuetoca, mencionó que no aceptó por considerar que es una zona insegura y lejana. “Allá está la delincuencia bien feo y luego hasta la punta del cerro; al menos yo dije que no, yo quiero algo aquí cercano”.

Precios elevados

Los costos elevados de las casas ubicadas en la periferia de Cuautitlán, podrían ser el factor que retrase la reubicación, señaló por su parte Eduardo, vecino de esa misma calle cerrada de Miraflores.

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“Hemos hablado bien con ellos y estamos en buenos términos. El problema va a ser que nos respeten lo que nos están diciendo. Queremos avalúo para poder saber sobre eso cuánto vale y buscar una casa. Se supone que nos deben dar un avalúo pero no nos lo han dado”, contó.

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