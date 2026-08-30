Más de 20 personas podrían estar desaparecidas tras una importante inundación repentina en el Gran Cañón el sábado, y los funcionarios del Servicio de Parques Nacionales están buscando información sobre ellas.

Según informaron funcionarios del servicio de parques, la crecida repentina comenzó alrededor de las 14:30 del sábado y causó daños importantes en todo el cañón Bright Angel.

🚨 PUBLIC ASSISTANCE REQUESTED



The NPS is asking for information about more than 20 individuals who may be missing or unaccounted for following the Aug. 29 flash flood in Bright Angel Canyon and the Phantom Ranch area.



If you know of hikers/backpackers who were in the Bright… pic.twitter.com/S6S6zHSZ7Q — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 30, 2026

"Casi todos los puentes peatonales que cruzan el arroyo Bright Angel quedaron destruidos, lo que impide el acceso de los excursionistas al otro lado del arroyo. El personal del Parque Nacional del Gran Cañón continúa evaluando los daños en senderos, puentes, servicios públicos, instalaciones y demás infraestructura", indicó la agencia en un comunicado de prensa aparte.

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El río Colorado también está cerrado al tráfico fluvial, ya que estructuras metálicas y escombros están llegando al río tras las inundaciones.

Las autoridades temen que la posibilidad de más tormentas eléctricas y fuertes lluvias para los siguientes días pueda provocar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios rápidos en las condiciones de los senderos y del río.

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🔴 #AHORA | Al menos 20 personas permanecen desaparecidas tras repentinas inundaciones en el Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona, que obligaron a evacuar la zona de Phantom Ranch. pic.twitter.com/JOSI8hWoEV — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 30, 2026

El Parque Nacional del Gran Cañón ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos, con cuatro millones 430 mil 653 visitas recreativas en 2025.

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