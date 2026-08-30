Fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en lo que representa su primera acción militar en un mes, informó un funcionario de Estados Unidos el domingo.

Medios de comunicación semioficiales de Irán informaron haber escuchado explosiones cerca de la isla de Larak, en el estrecho.

Según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para detallar movimientos militares delicados, se observó a efectivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria preparándose para lanzar cohetes con minas marinas al estrecho.

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"Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak", donde "se había observado a Guardias de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales", dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado enviado a la AFP.La semana pasada, el ejército estadounidense finalizó la remoción de minas marinas de las rutas marítimas internacionales del estrecho.

La Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la emisora ​​estatal iraní, señaló "el martirio y las heridas sufridas por varios de nuestros combatientes y compatriotas".

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El comunicado afirma que el ataque “conllevará el castigo del agresor”.

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En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, el portavoz de este cuerpo de élite aseguró que esta "agresión terrorista" será "castigada".

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El mensaje indica que el ataque ha sido perpetrado con drones y que han dejado muertos y heridos, sin especificar las cifras.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha aclarado que el Pentágono no descartaba seguir llevando a cabo "ataques cinéticos" si fuera necesario.

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