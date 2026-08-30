El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inauguró la primera etapa del Macrocentro Comunitario y Centro de Atención Infantil Allende, durante una gira de trabajo por la zona citrícola del estado, con el objetivo de ampliar los servicios sociales, educativos, culturales y de atención comunitaria para las familias del municipio.

El nuevo espacio fue habilitado en un terreno que, según señaló el mandatario estatal, había permanecido sin uso durante administraciones anteriores. La primera etapa contempla infraestructura destinada a actividades educativas, culturales, deportivas y de atención para habitantes de la zona norte de Allende.

Samuel García inaugura Macrocentro Comunitario en Allende, Nuevo León; ofrece servicios sociales, educativos y culturales. Foto: Especial.

En un comunicado, García Sepúlveda explicó que el Macrocentro ofrecerá talleres y servicios como clases de inglés, computación, repostería y música, además de actividades para primera infancia y una biblioteca. También se habilitarán espacios para la práctica deportiva y se contempla la construcción de infraestructura adicional.

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El inmueble contará además con atención psicológica y orientación nutricional, así como un auditorio para desarrollar talleres relacionados con oficios, arte, educación y deporte. En materia educativa, se brindará atención a 275 niños mediante servicios de educación inicial y preescolar.

Samuel García inaugura Macrocentro Comunitario en Allende, Nuevo León; ofrece servicios sociales, educativos y culturales. Foto: Especial.

El gobernador indicó que el sitio tendrá presencia permanente de Fuerza Civil, con patrullajes en las instalaciones, como parte de las medidas para reforzar la seguridad en esta zona del municipio. También se establecerá un punto permanente para registrar a beneficiarias del programa Ayudamos.

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A través de este programa, las mujeres reciben un apoyo económico mensual de 2 mil pesos y acceso a transporte gratuito. La instalación del módulo permitirá que las habitantes interesadas puedan realizar de manera continua el registro para acceder a estos beneficios.

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Samuel García inaugura Macrocentro Comunitario en Allende, Nuevo León; ofrece servicios sociales, educativos y culturales. Foto: Especial.

Por su parte, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, destacó la coordinación entre las secretarías de Educación, Cultura e Igualdad, así como con el municipio de Allende, para recuperar infraestructura que se encontraba deteriorada y convertirla en un espacio destinado al desarrollo de la comunidad.

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El Macrocentro se incorporará a la red de 50 espacios que opera la Secretaría de Igualdad e Inclusión en Nuevo León. Las autoridades señalaron que la oferta de servicios busca generar oportunidades de aprendizaje, capacitación y empleo, además de fortalecer la convivencia y el tejido social en las comunidades.

Samuel García inaugura Macrocentro Comunitario en Allende, Nuevo León; ofrece servicios sociales, educativos y culturales. Foto: Especial.

En la inauguración participaron el secretario de Educación, Juan Paura García; la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero; Luis Fernando Martín del Campo, director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), y Luis Cavazos, director de FIDECITRUS.

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