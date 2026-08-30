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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Isaura Patricia López Vázquez, de 34 años de edad fue localizada muerta dentro de un vehículo, la madrugada de este domingo, en la colonia San Cayetano de Tuxtla Gutiérrez.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó que como presunto responsable está detenido Adier N y un arma de fuego.
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Alrededor de las dos de la madrugada se notificó, través del C5 Escudo Pakal, el hecho violento; de acuerdo con las primeras indagatorias la causa del deceso de la joven fue hemorragia aguda secundaria a herida de proyectil de arma de fuego.
Al presunto responsable se le aseguró un arma de fuego y se realizan las diligencias periciales para determinar si ésta fue utilizada para cometer la agresión.
Llaven reiteró que se actúa de manera contundente contra los feminicidios y no se permitirá la impunidad en delitos cometidos contra las mujeres.
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