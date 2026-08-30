Hermosillo, Sonora.- La principal hipótesis del ataque armado e incendio del ring donde se llevaría a cabo el espectáculo de influencer's y boxeadores profesionales en la "Noche Suprema" del 29 de agosto, es la rivalidad de dos grupos dedicados al narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que continúa con la investigación de la carpeta derivado de los daños materiales parciales por los hechos registrados la noche del viernes 28 de agosto a instalaciones deportivas en Hermosillo, donde se llevaría a cabo al día siguiente un espectáculo.

Como parte de las diligencias practicadas por el Ministerio Público, la Policía Investigadora y los Servicios Periciales, hasta el momento se han declarado a 24 personas, entre ellas testigos de los hechos, participantes del evento como generadores de contenido en redes sociales (influencer's), promotores y boxeadores, así como personal técnico de iluminación, audio y video.

Además se han recibido las denuncias por parte de la autoridad y particulares que se vieron afectados por estos hechos.

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De acuerdo a las diligencias practicadas ininterrumpidamente desde los hechos hasta el momento, la hipótesis de investigación establece que se trató de una agresión entre dos grupos delictivos dedicados al narcomenudeo, ya que algunos de los participantes en el evento han hecho promoción pública de actividades asociadas al consumo de drogas.

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El Ministerio Público precisó que no existen, por lo menos datos indiciarios, que sugieran que los hechos estén relacionados con el llamado “cobro de piso”, como algunos perfiles o espacios irresponsablemente han pretendido difundir y que tampoco nunca estuvo en riesgo la seguridad física de las personas que al día siguiente asistirían a dicho evento.

Hasta el momento no hay personas lesionadas y solamente existen daños materiales parciales a las instalaciones, las cuales se limpiarán y repararán en las próximas horas para seguir dándole funcionalidad al espacio deportivo, así como lo relativo al equipo de iluminación, audio y video que fue subarrendado por el promotor.

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Respecto a estos daños, corresponderá a los organizadores del evento asumir las responsabilidades que legalmente procedan, al tratarse de afectaciones ocasionadas en el contexto de la realización del espectáculo.

Se ha establecido que aun y cuando los organizadores contaban con permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, no existía un Plan de Seguridad Física que garantizara la cobertura respectiva a asistentes y participantes, el cual debió ser presentado por el promotor para los efectos de las autorizaciones correspondientes y puesto a consideración ante la Mesa de Seguridad del Estado para su valoración respectiva.

Como parte de las investigaciones, se ha acreditado que algunas de las personas anunciadas en la cartelera cuentan con registros policiales, procesos penales y órdenes de aprehensión vigentes por delitos no asociados a la realización del espectáculo, sin embargo, el Ministerio Público procederá en su contra conforme a derecho por tales conductas y proseguirán las investigaciones que existen en las carpetas de investigación que se encuentran abiertas. Esta información tampoco fue proporcionada previamente al Gabinete de Seguridad del Estado para la correspondiente evaluación de riesgo.

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Cabe señalar que aún y cuando se ha declarado un total de 24 personas existen otro número importante de sujetos que deberán ser interrogados, pero que ya no se encuentran en el Estado de Sonora, o que nunca llegaron a territorio sonorense.

Sin embargo, se están haciendo las solicitudes de auxilio y cooperación, a través de la colaboración interfiscalías a efecto de que sean comparecidos ante la autoridad investigadora en los sitios donde se encuentran ubicados.

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Criminales dejan mensaje a cantante de “corridos tumbados” de Sonora

Aunado a lo anterior, la línea de investigación aplicada ha permitido identificar al grupo delictivo y los autores de los hechos cometidos en contra de las instalaciones deportivas en Hermosillo, ya que los mismos están relacionadas con otros hechos criminales registrados anteriormente, así como el cometido durante la noche del 29 de agosto, posterior a la agresión a las instalaciones deportivas, donde el grupo delincuencial responsable se reivindica los hechos, así como el homicidio de una persona abandonada en vía pública en donde dejaron un narcomensaje en el que se hacen señalamientos directos en contra del grupo rival, así como en contra de un conocido cantante de los llamados “corridos tumbados” con residencia en Sonora. Este hecho también se encuentra bajo investigación.

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El Gabinete de Seguridad mantiene sesión permanente, con la participación de los tres niveles de gobierno, para el seguimiento de estos hechos y la detención de los responsables.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar ante la autoridad competente a quienes resulten responsables, manteniendo informada a la población conforme avance el proceso de investigación, en cumplimiento del derecho de acceso a la información por parte de la población, hasta donde la secrecía de la investigación lo permita.

En relación a la información que propaló una cuenta creadora de contenido de la red social Facebook, en donde se sugiere que el incidente ocurrido el pasado viernes en el Centro de Usos Múltiples (CUM) pudiera estar relacionado con el “cobro de piso”, se aclara que el contenido es falso, pues no existen datos, por lo menos indiciarios, que sugieran que los hechos investigados estén relacionados con esa circunstancia ilícita, la cual surge de una especulación irresponsable, por lo que esta línea no forma parte de la hipótesis trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

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Debido a lo anterior, se recomienda a la población informarse únicamente con medios de comunicación y periodistas serios y establecidos o bien por vías oficiales.

Los participantes

La función “Noche Suprema” tenía programadas cinco peleas entre influencers como parte de la cartelera que se realizaría este sábado 29 de agosto en Hermosillo.

De acuerdo con el cartel promocional del evento, los enfrentamientos entre creadores de contenido serían: El Chats vs. Borjas; Vitolias vs. Ozz; Piratita vs. El Mario Brox; Samilio vs. Pelón Bajavión; Ali Weezy vs. La Shamaka.

Estas peleas formarían parte de una cartelera que también incluía combates de boxeo profesional.

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Entre los principales atractivos estaba el regreso al ring del excampeón mundial sonorense Miguel “Alacrán” Berchelt, quien enfrentaría a Juan Manuel “La Sombra” Córdova en un combate pactado a 10 rounds en peso ligero.

También estaba anunciado el campeonato FEMCOMBOX (Federación de Comisiones de Box Profesional de la República Mexicana)a 10 rounds en peso superwelter, entre Carlos García “Burrito” y José Vega “Potro”.

La función contemplaba además una pelea de exhibición entre José Luis Castillo y Alfonso Gómez.

Al término de los combates estaba prevista una presentación musical de La Brissa, además de otros artistas.

LL