Pachuca. - Como parte del reforzamiento de la seguridad, el municipio de Tulancingo, Hidalgo, incorporó cuatro nuevas aeronaves no tripuladas al sistema de seguridad para utilizarlas en lugares con alta concentración de población.

De acuerdo con la alcaldesa de ese lugar, Lorena García Cázares, la apuesta en seguridad para esa demarcación se centra no sólo en la policía tradicional, sino también en el uso de nuevas tecnologías, a través de drones que serán utilizados en tianguis, centros comerciales y eventos masivos, además de servir como apoyo durante emergencias.

Precisó que las aeronaves fueron asignadas a la Dirección del Centro de Atención y Seguridad, Videovigilancia Inteligente y Monitoreo Policial, y serán una herramienta de apoyo para el Mando Coordinado, sobre todo en sitios donde hay presencia de multitudes o donde el campo de observación de policías y cámaras instaladas en puntos fijos es limitado.

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De esta manera, indicó que la utilización de drones ofrecerá una mejor perspectiva para el despliegue de los elementos en tierra y permitirá una atención más oportuna ante alguna emergencia. Además, señaló que esta tecnología no sustituye el despliegue policial, sino que representa una forma de reforzar las tareas de seguridad.

Destacó que los equipos cuentan con parlantes, una función que permite transmitir indicaciones desde el aire y utilizarlos en evacuaciones, búsquedas, orientación a la población y otras tareas relacionadas con Protección Civil.

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Indicó que estos aparatos fueron puestos a prueba durante la Feria de Tulancingo y en un simulacro de evacuación por inundación.

A partir de su incorporación a las tareas de seguridad, se buscará establecer protocolos para su operación en espacios públicos, así como para el manejo de las imágenes y la información obtenidas durante los vuelos.

dmrr