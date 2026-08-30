Culiacán, Sin.- La familia del sindico municipal de Palmillas, en Escuinapa, Misael Aguilar Espericueta, de 43 años de edad, permanece desaparecido desde hace seis días, luego de que fue bajado bajo amenazas de un transporte público por personas armadas.

A través de las redes sociales divulgaron una especie de ficha de búsqueda con su fotografía y media afiliación, en la que lo describen, como una persona de complexión robusta, con una estatura de un metro 70 centímetros, cabello negro corto y como señas particulares tiene una cicatriz en la ceja izquierda.

Según los datos aportados, Misael, la tarde del lunes pasado, abordó una camioneta panel de transporte público que presta servicio de la cabecera municipal de Escuinapa a la comunidad de Palmillas, en el trayecto, cerca de Tecualilla, personas armadas interceptaron la unidad y lo obligaron a descender.

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Las autoridades municipales de Escuinapa informaron que se mantienen operativos de búsqueda del funcionario sin tener resultados positivos en su localización, por lo que se continúan con los trabajos de ubicación.

Su desaparición se registra, dentro del contexto de una serie de eventos de violencia que en el transcurso de esta semana han tenido como escenario, la cabecera municipal de Escuinapa, como el registrado el jueves pasado, en el que se registraron varios enfrentamientos entre grupos rivales que provocaron que una mujer resultara herida.

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Derivado de estos acontecimientos, el ejercito logró detener a siete personas del sexo masculino a los que se les aseguró cinco fusiles automáticos, 28 cargadores , cinco chalecos tácticos y siete placas balísticas.

LL