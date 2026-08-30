La Secretaría de Protección Ciudadana (SSC) informó de una movilización de familiares de militares muertos, personas asesinadas y víctimas de desaparición forzada, la cual partió a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

A las 14:00 horas, el colectivo “Hasta Encontrarles Ni un Desaparecido Más” se desplazará desde el Ángel de la Independencia hacia la Plaza de la Constitución. Entre sus demandas se encuentran el esclarecimiento de los casos, el acceso a la verdad y la justicia, así como la localización de sus seres queridos.

A las 15:00 horas, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México encabezará la 16 edición de la Marcha por la Verdad, la Justicia y la Memoria. El contingente recorrerá la misma ruta del Ángel al Zócalo con el objetivo de exigir la presentación con vida de las víctimas de desaparición.

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Además de las marchas, desde las 9:00, en la Glorieta del Ahuehuete se reunirá el colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos”, donde se llevará a cabo una jornada de 12 horas de actividades artísticas, culturales y políticas bajo la consigna “Hagámosles visibles”.

A la misma hora, en la Plaza de Lectura José Saramago, la asociación Siembra Cultura realizará una jornada informativa sobre consumo de cannabis, reducción de riesgos y acceso a información para usuarios.

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A las 11:00 horas, en la calle Ángela Peralta junto al Palacio de Bellas Artes, la organización Violencia Feminicida México ofrecerá una conferencia para exigir verdad y justicia para las personas desaparecidas; mientras a esa misma hora, en el Teatro del Pueblo, la Brigada Sumud México realizará una conferencia sobre Palestina y la situación en Medio Oriente.

A las 12:00 horas, la organización político-cultural Cleta llevará a cabo un acto en el Foro Abierto Casa del Lago, en Chapultepec; la colectiva Hijas de la Cannabis realizará una actividad en Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios seguros para consumidores de cannabis con perspectiva de género; y la Plataforma 4:20 desplegará una jornada itinerante de información y recolección de firmas en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

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También a las 12:00 horas, la asociación Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” recolectará firmas en el Centro Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional para respaldar una propuesta de asistencia médica para morir en la Ciudad de México.

A esa misma hora, pero en Cuajimalpa, integrantes de Refugio Franciscano se concentrarán en la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica del Medio Ambiente para exigir justicia por la desaparición de 39 gatos bajo resguardo de la organización y el esclarecimiento de los hechos.

mahc/LL