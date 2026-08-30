Wendy Guevara fue la invitada al "confesionario" del último concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la CDMX con su gira “Lux” este sábado 29 de agosto ante 16 mil 500 personas.

La influencer y ganadora de la primera edición de “La Casa de Los Famosos México” subió al escenario luciendo un vestido blanco y lista para hablar desde el primer instante.

“La ilusión que tengo es sentirme comprendida y amada, porque todo México piensa que soy una persona que paga por amor, así lo han considerado muchos”, comenzó.

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Wendy relató parte de su relación con Marlon Colmenares, de quien se sabe, ella le regaló una camioneta con un costo cercano al millón de pesos, pero según Guevara, hubo más.

“He puesto mi amor en personas equivocadas, he comprado una camioneta del año, pagado el enganche de una casa, quiero contar esto que nunca lo he dicho antes, por darle gusto a un hombre que yo sabía que no me amaba, me quería pero no me amaba”, dijo.

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Aunque lo más grave fue que la influencer con tal de complacerlo contrataba sexoservidoras para su diversión, mismas con las que llegó a intimar por pedido de su expareja.

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“Lo llevaba a table dances a ver mujeres y yo llegué a tocarlas, a pagarles por el servicio para él y me decía ‘tócala, haz esto’ y a mí no me gusta, yo tengo mi sexualidad bien definida”, señaló.

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Luego de esto Wendy lanzó un mensaje de amor propio para todas las personas presentes: “Hay que ser chingonas, dejemos de romantizar el ser migajeras”.

Guevara además invitó a las presentes a no dejarse guiar por el miedo de no encontrar otro amor y en su lugar amarse a sí mismas no dejando que otro imponga su voluntad.

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El resto de la noche Rosalía interpretó varios de sus éxitos, desde “Saoko” y “ Biszcochito” hasta “La Perla”, que recalcó, está inspirada en Paquita la del Barrio.

Rosi también aprovecho para despedirse de México tras cuatro conciertos y más de una semana de haber permanecido en la Ciudad de México.

“Feliz de volver e a subir a este escenario pero triste de alguna manera porque es el último aquí en México, he de decir que las cuatro noches han sido brutales, insuperables, ojalá al final se puedan llevar algo de lo que presentamos aquí, eso es lo que le da todo el sentido a lo que hacemos, es mi deseo más grande”, compartió.

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