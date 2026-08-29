Menudo regresa para celebrar sus 50 años de carrera, para recuperar lo que la música ha perdido: los mensajes positivos, coinciden sus integrantes.

Rene Farrait (1979 -1982), Roy Rossello (1983 - 1986), Raymond Acevedo (1985 - 1988), Sergio Gonzales (1986 - 1990), Ralphy Rodriguez (1987), Ruben Gomez (1987 - 1990) y Robert Avellanet (1988 - 1991) integran Menudo 50, que se presentará en el Teatro Metropolitan el 28 de noviembre próximo.

Los cantantes, que formaron parte de Menudo en distintas etapas, coinciden en que hay algo que de lo que la musica actual carece.

“La música hoy en día ha perdido algo, carece de un mensaje, de una esencia que se perdió a través de los años; con todo el respeto, hay unas letras espantosas, Menudo tenía buenas letras, positivas, que construían amor, sencillas, eso es importante, saber que lo que estamos cantando es algo que realmente vale, que aporta a una sociedad, en lugar de que quitarle a la lengua”, dice Raymond.

Con esto los boricuas no quieren decir que no haya un espacio para todos los proyectos, aclaran, pero sí que el suyo marcó época precisamente porque en canciones como “Claridad” y “Súbete a mi moto” buscaban trascender a lo comercial y ofrecer contenido real, más allá de sonar en fiestas.

Para los siete integrantes, la música es un arte necesario sobre todo en tiempos como los que se viven actualmente, llenos de catástrofes naturales, desacuerdos entre naciones y una decadencia social.

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“Toda música tiene su espacio, a nosotros los latinos nos encanta la pachanga, cualquier excusa para pasar la fiesta, o sea hay música para bailar y disfrutarla, está chévere, pero también el mundo necesita esos mensajes de amor, de paz, tantas cosas que están sucediendo en el mundo como en Venezuela, terremotos y cosas, necesitamos esos mensajes más positivos”, apunta Ralphy.

Al regresar después de más de tres décadas de haber dejado la agrupación, se dicen sorprendidos por el enorme apoyo del público, sobre todo de los jóvenes, al ver sobre todo a niños desde los 12 años comprando su mercancía.

“Nos hemos dado cuenta de que hay una ola bien grande de niños, de 13, 14, 15, 16 años comprando los discos en vinil, cassettes, incluso tienen sus páginas de fans en redes sociales, no es como una métrica; es increíble, nos pone en un momento de la historia de menudo bien afortunado”, señala Rubén.

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