Cameron Diaz siempre ha sido una chica libre y que ha hecho lo que ha querido; comenzó a modelar a los 15 años, cuando dio el paso a la actuación demostró que era mucho más que una rubia con cara bonita, al convertirse en madre por primera vez en 2019 a los 47 años, decidió que se retiraría de los escenarios para priorizar a su hija Raddix, se volvió empresaria y repitió la experiencia de la maternidad dos veces más, a los 51 y a los 53 años de edad.

Esta cumpleañera que llega hoy -30 de agosto- a los 54 años, ha demostrado que no hay limitantes para alcanzar los sueños, ni los prejuicios, ni la edad, y que lo mejor siempre está por venir. Así que si quieren ver su evolución con el paso de los años, aquí hay algunas de sus películas más emblemáticas.

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"La máscara" (1994)

Cameron Díaz dando vida a Tina Carlyle en "La máscara", película de 1994. Foto: IMDb

Esta fue la película que sin duda consagró al actor Jim Carrey y le dio la oportunidad a una joven Cameron Diaz, tenía 21 años en ese entonces, de entrar a la actuación por la puerta grande, claro está después de que convencer al director Chuck Russell, de que ella era una mejor opción que la playmate Anna Nicole Smith (q.e.p.d.). En esta historia da vida a Tina Carlyle, la novia del mafioso Dorian Tyrell, que intenta robar el banco donde trabaja Stanley Ipkiss, un hombre noble pero torpe, amante de las caricaturas, que al encontrarse con una máscara antigua en un río, descubre que al ponersela lo transforma en un ser con una personalidad peculiar.

¿Dónde ver? HBO Max

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"La boda de mi mejor amigo" (1997)

Cameron Diaz en la cinta "La boda de mi mejor amigo", de 1997. Foto: IMDb

Este clásico de la comedia romántica puso a Cameron Diaz frente a una superestrella, Julia Roberts, pero fue precisamente por ella que la modelo se quedó con el papel de Kimberly Wallace, la encantadora novia de la historia, porque era Drew Barrymore la primera opción para ese personaje y fue Julia quien dijo que tenía un buen presentimiento con Cameron, y no se equivocó. En el film se cuenta la historia de Julianne Potter (Julia Roberts), una crítica neoyorkina de restaurantes, que se se entera que su amigo de toda la vida Michael O'Neal (Dermot Mulroney) está a punto de casarse, justo en ese momento se da cuenta que lo ama y hará lo imposible por detener la boda.

¿Dónde ver? Prime Video

"Loco por Mary" (1998)

Cameron Diaz, junto con Ben Stiller, en una de las escenas de la cinta "Loco por Mary", de 1998. Foto: IMDb

En esta comedia Cameron demostró que no le tiene miedo al ridículo, ni a compartir escenas con actores más experimentados en el género, como Ben Stiller; quien da vida a Ted Stroehmann, un hombre que su época de preparatoria tiene la oportunidad de tener una cita con Mary Jensen (Cameron Diaz), la chica más popular de la escuela, pero todo termina en un desastre y ellos no vuelven a verse a lo largo de diez años, cuando él decide contratar a un investigador privado para encontrarla y volverla a conquista, pero no será el único que lo intente. Diaz realiza una escena donde su cabello y algo parecido al gel, son un elemento fundamental para provocar risa; hasta el día de hoy es un momento icónico en la historia del cine.

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¿Dónde ver? Disney+

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"Los ángeles de Charlie" (2000)

Cameron Diaz en la película "Los ángeles de Charlie", la que co-protagonizó con Drew Barrymore y Lucy Liu. Foto: IMDB

La actriz Drew Barrymore compró lo derechos de esta historia, que en la década de los 70 fue una exitosa serie de cinco temporadas; pero quería combinar acción con comedia y para lograrlo trabajó hasta con 17 guionistas, ya que además era productora y una de las protagonistas, al lado de Lucy Liu y Cameron Diaz. La historia es la siguiente, Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) y Alex (Lucy Liu), son tres detectives pertenecientes a la agencia del multimillonario Charlie, a quien nadie conoce; y tendrán que ocuparse de un caso muy importante, el secuestro del genio de la informática Eric Knox (Sam Rockwell), si no consiguen liberarlo, quedaría destruida la intimidad de todo el mundo, incluido Charlie.

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¿Dónde ver? Prime Video

"Shrek" (2001)

Cameron Diaz en la premiere de "Shrek", en 2001, junto a Eddie Murphy, John Lithgow y Mike Myers. Foto: AP / Jeff Kravitz, archivo

A pesar de que Cameron Diaz participa en las cuatro películas de este peculiar ogro, la primera entrega marcó su primera incursión en el doblaje, dando voz a la princesa Fiona, quien en un principio sería interpretada por la comediante Janeane Garofalo, pero se decidió que este personaje debería se más dulce y delicado, así que Diaz entró en la ecuación, la cual completó Mike Myers como el ogro Shrek y Eddie Murphy como el latoso Burro. Es esta parodia de los cuentos de hadas, Shrek deberá liberar a una princesa encerrada en una torre, con el fin de que Lord Farquaad le devuelva su pantano, el problema es que la princesa Fiona no es lo que aparenta.

¿Dónde ver? Netflix

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"Locura de amor en Las Vegas" (2008)

Cameron Diaz y Ashton Kutcher en "Locura de amor en Las Vegas", (2008). Foto: IMDb

Esta comedia romántica junto a Ashton Kutcher, Cameron interpreta a Joy, una corredora de bolsa, en tanto que el actor es da vida a un hombre recién despedido de su trabajo. Coinciden en Las Vegas, tras haber pasado por una ruptura.

Y luego de una noche de fiesta y alcohol, al despertar se dan cuenta de que se han casado.

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Si bien la historia transcurre en Las Vegas, la mayor parte del rodaje se realizó en locaciones de Nueva York.

¿Dónde ver: Pluto TV y Netflix

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