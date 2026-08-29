Gala Montes asegura sin titubeos que ella y el personaje histórico de la Malinche tienen mucho en común, por eso considera que la oportunidad de interpretarla en el musical que lleva su nombre, le llegó en un momento personal y profesional en que el puede comprenderla al 100.

“Me siento muy Malinche, porque yo soy mexicana y a veces siento que no me tratan como si fuera de aquí, como si no llevara 20 años trabajando; por eso estoy muy agradecida con Nacho Cano, porque desde que vine a cantar aquí ‘Mujer contra mujer’ (octubre de 2025) me abrió las puertas, y qué curioso, precisamente un español no me dio la espalda”, dice Gala Montes.

La cantante explica que no fue necesario audicionar para el exMecano, que le bastó con verla sobre el escenario para reconocer su fuerza.

“Cuando México me dio la espalda, porque yo era la más funada y todo mundo me odiaba, llegó Nacho y me dijo: ‘a mí me caes bien’. Yo estoy súper agradecida con él porque me agarró en un momento donde no sabía para dónde ir y él me dijo: ‘tú sí puedes’, porque durante mucho tiempo me hicieron creer que yo no podía estar aquí”, recordó Gala, que en ese momento venía saliendo de La casa de los famosos México.

Gala ya había participado en este musical en enero de este año, dando vida a la madre de Malinche, pero será el 22 de septiembre cuando encarne a la protagonista.

Ya dejó ver cómo lucirá su caracterización en un ensayo para la prensa, donde demostró que tiene voz, presencia y fuerza para interpretar a una mujer que ha decidido no callar, ni pedir permiso ante nadie.

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“Malinche fue una mujer que se hizo valer, que habló cuando tenía que hablar, y eso es lo que tenemos que aprenderle, porque creo que le tenemos mucho miedo a las mujeres que hablaron. Siempre dicen: ‘está en sus días’, ‘está loca’... mostrando ignorancia y ahora viene esta historia cargada con mucha fuerza y furia femenina”.

La también cantante compartió que de esta invitación salieron otros proyectos con Nacho Cano, como una colaboración en una canción de su álbum Hija de nadie, que está preparando, además de una participación en el espectáculo Ibiza Paradise, que se presenta en Madrid.

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