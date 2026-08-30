En una ceremonia totalmente desangelada, quien volvió a brillar en la final de Miss Universe México fue Fátima Bosch, que llegó no sólo a agradecer su reinado, también a hacer una petición a todos los mexicanos, que apoyen a la nueva representante del país ante el certamen internacional, que este año quedó en manos de la representante de Jalisco, María Vargas.

"Me encanta volver a estar en casa, sin duda hoy es un día de muchos sentimientos, todo empezó aquí hace un año con un sueño, de poder representar dignamente a mi país ante el mundo. Es una gran responsabilidad llevar el nombre de México en los hombros, lo di todo con mi corazón, quiero que no tengan duda de eso. Aunque ha sido un año difícil, siempre mi país y saber que los represento en cada rincón que voy, es lo que me da fuerza para seguir adelante", expresó Fátima, quien llegó portando un espectacular vestido nude con bordado en dorado, amarillo, verde y rojo, aplicados en flores, que también lucía en su cabello con un tocado.

Después la reina de belleza hizo una petición, con la cual dejó entre ver sus sentir a lo largo de este año, en el cual enfrentó polémicas desde el primer momento en que fue coronada, cuando sólo tres compañeras reconocieron su triunfo, y hasta hace unos días que se dio a conocer que fue demandada por el tailandés Nawat Itsaragrisil, por difamación y declaraciones falsas que afectaron su reputación; situación que según el director de Miss Universe Tailandia sucedió el año pasado en la concentración de la final internacional.

"Hoy se acaba una etapa maravillosa, sé que la próxima Miss Universe México va hacer un trabajo increíble, así que cuando le pongan esa corona por favor, todos hay que demostrarle su amor, porque así es México, somos un corazón. Sin más quiero darles las gracias, ha sido un año maravilloso y fue un honor haber sido parte de sus vidas", expresó Miss Universe ante el público al inicio del evento.

El actor y modelo Clovis Nienow fue elegido como conductor de la final de este certamen, y también se encargó de presentar al jurado: el doctor Pepe Medel, la modelo chilena Inna Moll, el doctor Luis Gil, la empresaria china Lily Chenlu, exMiss Unvierse Cuba Lina Lauces, empresaria mexicana Ilda Ledesma, la modelo mexicana Daniela Cosio y el influencer Aarón Mercury.

La final comenzó con las participantes desfilando en traje de baño, en una pasarela con el atardecer en las playas de Los Cabos de fondo, mientras eran observadas por el público presente en el lugar, mientras eran presentadas una por una; y ellas fueron las 32 participantes:

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Diana Marín (Aguascalientes), Samantha Bastida (Baja California), Selene Zazueta (Baja California Sur), Maje Venegas (Campeche), Catherine López (Chiapas), Areli Favela (Chihuahua), Ximena Ochoa (CDMX), Glenda Makhlouf (Coahuila), María Zepeda (Colima), Isela Hernández (Durango), Jimena Madrigal (Estado de México), Ana Cristina Muñoz (Guanajuato), Fernanda Abaroa (Guerrero), Angélica Arredondo (Hidalgo), María Vargas (Jalisco), Mariana Macías (Michoacán), Sayda Ríos (Morelos), Evelia Morales (Nayarit), Arisbe Cueto (Nuevo León), Estefany Luna (Oaxaca), Alejandra Juarico (Puebla), Ithza Andrade (Querétaro), Naxca Maureen (Quintana Roo), Anylú Martínez (San Luis Potosí), Cristina Guillén (Sinaloa), Moneth Chio (Sonora), Ximena Aranda (Tabasco), Gisella Flores (Tamaulipas), Diana Castillo (Tlaxcala), Genesis Vera (Veracruz), Carla Osorio (Yucatán) y Viridiana Ovalle (Zacatecas).

En la primera fase donde fueron elegidas las primeras 16 semifinalistas, pasaron Colima, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Yucatán, Tabasco, CDMX, Morelos, Baja California Sur, Durango, Jalisco y Michoacán; quienes volvieron a caminar por la pasarela, pero esta vez con vestido de noche.

Previo a este momento, Fátima Bosch volvió al escenario, pero esta vez luciendo como una verdadera reina, con un vestido blanco con una larga cauda adornada con estrellas, y en su cabeza la corona de Miss Universo, deteniéndose unos instantes en el centro de la pasarela, para sonreír a la gente y mostrar su cariño haciendo un corazón con sus manos, el cual acercó a su pecho, y sin decir más, se retiró para dar paso a las aspirantes a la corona de Miss Universe México 2026.

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El camino siguió para Tabasco, Nuevo León, Jalisco, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y CDMX, quienes tuvieron que hablar sobre cómo se percibían, por qué participar en Miss Universe México y el mensaje que querían dar al mundo.

Finalmente sus respuestas les dieron el paso al top cinco a Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y CDMX, quienes fueron evaluadas en expresión verbal, conocimiento y actitud, al responder preguntas con apenas segundos para pensar, con temáticas como redes sociales, problemáticas sociales, sororidad, etcétera.

Nuevamente le dieron la oportunidad a Fátima Bosch de despedirse como Miss Universe México 2025, pero a través de un video con el cual hizo un recuento de su labor no sólo como reina de belleza, también como activista social, usando la plataforma del certamen para apoyar diversas causas.

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"Soy una niña que nació en México, pero este año el mundo conoció mi nombre, pero antes de que el mundo me conociera, México ya había escrito mi historia, había puesto un fuego en mi corazón que nunca se iba poder apagar.... Representar a México, llevar su bandera y demostrarle al mundo su fuerza, la dignidad y el corazón de nuestra gente, siempre va a ser el honor más grande de mi vida. México, hoy me despido, gracias por creer en mí, por caminar conmigo, gracias por permitirme vivir este sueño, pero sobre todo gracias por su amor. Hoy termina mi reinado, pero jamás terminará el orgullo de ser mexicana. Hoy cierro este capítulo con el corazón lleno de gratitud", expresó Fátima Bosch en su mensaje final.

El momento de saber quién sería la sucesora de Fátima llegó, por lo que ella y Fernanda Vázquez, primera finalista del certamen del año pasado, esperaron pacientes a la ganadora de la corona de Miss Universe México 2026, que en esta ocasión quedó en las manos de María Vargas, representante de Jalisco, quien recibió un abrazo por parte de Fátima Bosch antes de ser coronada y su banda colocada, y a diferencia del año pasado todas las participantes fueron a felicitar a la ganadora.

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