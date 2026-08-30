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Al menos siete personas murieron y una veintena siguen desaparecidas tras el naufragio de un ferry con 267 personas a bordo frente a las costas de Chipre del Norte, informaron las autoridades locales a medios turcos.
Todavía no se han determinado las causas del hundimiento, pero un pasajero rescatado declaró a los medios locales que escuchó una explosión en la proa antes de que el navío se volcara.
"De las 267 personas a bordo del barco, 237 fueron rescatadas, hay siete muertos y 23 siguen desaparecidas", declaró el primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, en una entrevista en directo a la cadena de televisión pública turca TRT.
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La embarcación volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia rumbo a la ciudad turca de Tasucu.
En imágenes retransmitidas por la televisión turca se veía al ferry tras haber volcado, y gente con chalecos salvavidas sobre el casco del barco, de color naranja. Hacía sol y varios barcos de la zona acudieron a prestar asistencia.
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La República Turca de Chipre del Norte, únicamente reconocida por Turquía, controla el tercio norte de la isla de Chipre, dividida desde 1974.
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Ankara ocupó esa parte de la isla en aquel entonces en respuesta a un golpe orquestado por Atenas y llevado a cabo por grecochipriotas, con el objetivo de anexionar la isla a Grecia. Actualmente, la República Turca de Chipre del Norte cuenta con conexiones aéreas y marítimas con Turquía.
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"Se están realizando todos los preparativos necesarios para garantizar una rápida respuesta de los servicios de rescate y de salud", indicó el Ministerio de Salud de la República Turca de Chipre del Norte.
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ss
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