La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un hombre que posiblemente participó en la agresión con disparos de arma de fuego contra cuatro personas, de las cuales dos perdieron la vida, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En un comunicado, la SSC indicó que los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Hortelanos y Litografía, en la colonia 20 de Noviembre, donde dos hombres de 19 y 40 años de edad perdieron la vida. Por lo tanto, la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

Agregó que dos hombres de 19 y 26 años de edad fueron trasladados a distintos hospitales para su atención médica especializada, debido a heridas de bala en piernas y brazos.

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La Secretaría añadió que, mediante el monitoreo realizado por el Centro de Comando y Control (C2) Norte, se localizó a los ocupantes de una motocicleta eléctrica, quienes presuntamente realizaron los disparos contra las personas que participaban en una convivencia familiar en la vía pública y posteriormente se dieron a la fuga.

Apuntó que en la calle Litografía interceptaron al conductor de la motocicleta eléctrica color rojo, un joven de 18 años de edad que quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

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