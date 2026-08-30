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Como parte de su Segundo Informe de Gobierno que presentará el martes 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó obras en infraestructura carretera, así como la atención a baches en la red carretera federal.
En un spot difundido en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno construye y rehabilita 78 puentes, 709 kilómetros de nuevas carreteras y 135 caminos artesanales.
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"Además, estamos quitando los baches de la red carretera federal. Con honestidad, damos resultados", señaló en su mensaje.
"¿Sabes qué pasa cuando un camino está en buenas condiciones? Llegas seguro y pasas más tiempo con tu familia", refiere en las imágenes mientras se proyectan imágenes de la inauguración del Puente Nichupté en Cancún que inauguró en mayo pasado.
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Previo al segundo informe, Sheinbaum destaca atención a baches; resalta 709 kilómetros de nuevas carreteras