En punto de las 9:20 horas, la bancada de Morena inició su reunión plenaria en la Cámara de Diputados, donde definirán su agenda prioritaria para el inicio del tercero y último periodo ordinario de sesiones de la 66 legislatura.

El primer invitado es el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quién al inicio del encuentro fue felicitado por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, por su desempeño en la negociación del TMEC.

A lo largo del día, las y los diputados guindas recibirán al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y a la Secretaria de Turismo, Josefina Rodriguez Zamora.

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La plenaria también contará con la presencia de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján; la Dirigente Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; la Secretaria General de Morena, Carolina Rangel Gracida; y la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

Con presencia de Marcelo Ebrard, Morena inicia su plenaria en la Cámara de Diputados. Foto: Antonio López/ EL UNIVERSAL

Ricardo Monreal ha afirmado que para este último año se prevé la aprobación de al menos 31 iniciativas, varias de ellas, Presidenciales.

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