Nación | 30-08-26 | 09:34 |

En punto de las 9:20 horas, la inició su reunión plenaria en la Cámara de Diputados, donde definirán su agenda prioritaria para el inicio del tercero y último periodo ordinario de sesiones de la 66 legislatura.

El primer invitado es el Secretario de Economía, , quién al inicio del encuentro fue felicitado por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, por su desempeño en la negociación del TMEC.

A lo largo del día, las y los diputados guindas recibirán al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y a la Secretaria de Turismo, Josefina Rodriguez Zamora.

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La plenaria también contará con la presencia de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján; la Dirigente Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; la Secretaria General de Morena, Carolina Rangel Gracida; y la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

Con presencia de Marcelo Ebrard, Morena inicia su plenaria en la Cámara de Diputados. Foto: Antonio López/ EL UNIVERSAL
Con presencia de Marcelo Ebrard, Morena inicia su plenaria en la Cámara de Diputados. Foto: Antonio López/ EL UNIVERSAL

Ricardo Monreal ha afirmado que para este último año se prevé la aprobación de al menos 31 iniciativas, varias de ellas, Presidenciales.

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