Si no hay sorpresas, el senador Higinio Martínez Miranda será elegido esta tarde como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Laura Itzel Castillo, quien concluye su gestión este lunes.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta se reúne este mañana en su plenaria para abordar la agenda legislativa del nuevo periodo ordinario de sesiones.

En este marco, se prevé que al filo de las 4 de la tarde se realice la votación entre los legisladores morenistas.

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A su llegada a la sede del Senado, Martínez Miranda confió en que sea elegido como presidente de la Mesa Directiva.

"Es como el maratón de hoy. Yo llevo un maratón de 50 años en mi vida, espero ganar esta etapa hoy”, comentó.

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Dijo que en caso de concretarse su llegada al máximo cargo senatorial ofrece “trabajar con apego a la Constitución, a la ley orgánica y al reglamento. Es lo que tiene que hacer el presidente del Senado, darle el mismo trato y respeto a todas y todos los senadores".

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Subrayó que su trabajo será conciliar con los 128 senadores y senadoras, aunque aclaró que las posiciones políticas se deciden en cada grupo parlamentario, no en la Mesa Directiva.

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