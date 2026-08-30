El próximo 1 de septiembre será una fecha importante para el gobierno de México, pues Claudia Sheinbaum Pardo presentará su Segundo Informe de Gobierno.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 26 de agosto del 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Ante la cercanía del evento, una pregunta comenzó a rondar entre padres de familia, estudiantes y trabajadores: ¿ese martes se suspenden las actividades?

La duda surge porque el 1 de octubre de 2024, cuando Sheinbaum tomó protesta como presidenta de México, no hubo labores. Sin embargo, que ambas fechas estén relacionadas con actividades de la Presidencia no significa que tengan el mismo carácter ante la ley.

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¿El 1 de septiembre es feriado en México?

Para quienes ya estaban pensando en un día libre, hay una noticia importante. El 1 de septiembre no está establecido como día de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esto significa que, en términos laborales, el próximo martes será una jornada normal. Los trabajadores deberán presentarse a sus actividades habituales y, al no tratarse de un día feriado oficial, no existe una remuneración adicional por trabajar esa fecha.

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¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto se sabe. Foto: FERNANDA ROJAS/EL UNIVERSAL

Para lo que resta de 2026, la legislación laboral contempla únicamente tres fechas de descanso obligatorio: el miércoles 16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia de México; el lunes 16 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre; y el viernes 25 de diciembre, por Navidad.

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¿A qué hora será el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum?

El Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum está programado para el martes 1 de septiembre a las 11:00 horas, en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

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Para la ceremonia se contempla la asistencia de integrantes del gabinete legal y ampliado, así como gobernadores, legisladores e invitados especiales.

Durante el acto, la presidenta presentará resultados de su administración en diferentes áreas, entre ellas salud, vivienda, seguridad, economía, empleo y educación.

¿Dónde se podrá ver el informe de Claudia Sheinbaum?

El mensaje de la presidenta podrá seguirse mediante los canales oficiales del Gobierno de México, además de los medios públicos de comunicación y otras plataformas que tengan contemplada la transmisión.

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- Con información de Eduardo Dina

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