Miami. La tormenta tropical Karina se fortaleció hasta convertirse en huracán en el océano Pacífico el domingo y podría tomar fuerza de huracán mayor esta semana, de acuerdo con meteorólogos. El vórtice del ciclón estaba mar adentro, muy lejos, y no amenazaba tierra.

Karina tenía vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora), informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, lo que lo convierte en un huracán de categoría 1. Un huracán mayor es de categoría 3 o superior.

La tormenta se ubicaba a unos mil 325 kilómetros (820 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora (15 millas por hora), en una trayectoria prevista más alejada, hacia el Pacífico.

Lee también Se forman tormentas tropicales Dolly, Karina y Lowell en el Atlántico y Pacífico; ¿afectarán a México?

Aunque se esperaba que Karina se mantuviera muy lejos de tierra, el centro de huracanes señaló que el oleaje de la tormenta probablemente provocará condiciones peligrosas de fuerte resaca y corrientes de retorno a lo largo de partes del suroeste de México y de la península de Baja California.

En otras zonas del Pacífico, la tormenta tropical Lowell estaba a mil 850 kilómetros (mil 150 millas) al sureste de Hawai, y tampoco representaba una amenaza para tierra.

[Publicidad]

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) ha pronosticado una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio debido a El Niño.

Lee también Próxima tormenta tropical del Atlántico se llamará Dolly, pero no por la fallecida Parton; es una peculiar coincidencia

Pronosticó entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis alcanzarán fuerza de huracán y entre una y tres se intensificarán hasta convertirse en huracanes mayores.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss