[Publicidad]
Miami. La tormenta tropical Karina se fortaleció hasta convertirse en huracán en el océano Pacífico el domingo y podría tomar fuerza de huracán mayor esta semana, de acuerdo con meteorólogos. El vórtice del ciclón estaba mar adentro, muy lejos, y no amenazaba tierra.
Karina tenía vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora), informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, lo que lo convierte en un huracán de categoría 1. Un huracán mayor es de categoría 3 o superior.
La tormenta se ubicaba a unos mil 325 kilómetros (820 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora (15 millas por hora), en una trayectoria prevista más alejada, hacia el Pacífico.
Lee también Se forman tormentas tropicales Dolly, Karina y Lowell en el Atlántico y Pacífico; ¿afectarán a México?
Aunque se esperaba que Karina se mantuviera muy lejos de tierra, el centro de huracanes señaló que el oleaje de la tormenta probablemente provocará condiciones peligrosas de fuerte resaca y corrientes de retorno a lo largo de partes del suroeste de México y de la península de Baja California.
En otras zonas del Pacífico, la tormenta tropical Lowell estaba a mil 850 kilómetros (mil 150 millas) al sureste de Hawai, y tampoco representaba una amenaza para tierra.
[Publicidad]
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) ha pronosticado una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio debido a El Niño.
Lee también Próxima tormenta tropical del Atlántico se llamará Dolly, pero no por la fallecida Parton; es una peculiar coincidencia
Pronosticó entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis alcanzarán fuerza de huracán y entre una y tres se intensificarán hasta convertirse en huracanes mayores.
[Publicidad]
Huracán Lala se degrada a tormenta tropical tras azotar Hawái sin tocar tierra; reportan muerte de una persona
ss
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Wendy Guevara y su relato en el "confesionario" de Rosalía: " todo México piensa que soy una persona que paga por amor"
Metrópoli
SSC detiene a sujeto presuntamente involucrado en tiroteo en alcaldía Venustiano Carranza; dos de los agredidos perdieron la vida
Mundo
Reportan 7 muertos y 23 desaparecidos tras naufragio de un ferry en Chipre del Norte; aún no se determinan las causas del hundimiento
Nación
Previo al segundo informe, Sheinbaum destaca atención a baches; resalta 709 kilómetros de nuevas carreteras
Showbiz
¿Quién ganó Miss Universo México 2026? Ella es María Vargas, sucesora de Fátima Bosch
Noticias
EU pactó con Venezuela tomar control de 65 mil millones de barriles de crudo, dice Trump
Educación
INAPAM septiembre 2026: requisitos para sacar la tarjeta por primera vez y dónde tramitarla
Negocios
SAT: estos movimientos en tu cuenta bancaria pueden llamar la atención del fisco en 2026