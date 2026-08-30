El Paso, Texas.— La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) estuvo en el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) para establecer una interlocución directa con instituciones especializadas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

Dijo que la agenda del estado no se trabaja únicamente desde el ámbito local y nacional, sino también se fortalecen canales de cooperación e intercambio de información y experiencias con instituciones estadounidenses especializadas en inteligencia.

La vinculación con EPIC coincide con los pilares de la estrategia CONFIA: inteligencia, regionalización, tecnología y coordinación institucional para anticipar riesgos, identificar patrones delictivos y fortalecer la capacidad operativa.

La visita al EPIC ocurrió un día después de la reunión entre la gobernadora y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En menos de 48 horas, la mandataria guanajuatense tuvo interlocuciones de alto nivel con autoridades federales mexicanas e instituciones especializadas de Estados Unidos.

Con estos encuentros, Guanajuato fortalece simultáneamente su relación con la Federación y abre espacios de cooperación con instituciones estadounidenses, particularmente en inteligencia, intercambio de información y profesionalización policial.

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En EPIC se abordaron temas directamente relacionados con Guanajuato: seguridad carretera, tránsito de autotransporte de carga proveniente de la frontera México–Estados Unidos, intercambio de información, identificación de posibles conductas ilícitas y capacitación de las fuerzas de seguridad pública del estado.

La gobernadora explicó que la vinculación ocurre en un contexto de resultados. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato pasó de 12.7 en febrero de 2025 a 3.1 en julio de 2026, una reducción de 76%.

“La apuesta es clara: inteligencia, coordinación y cooperación para consolidar resultados y generar mayor seguridad para las familias guanajuatenses”, aseveró.

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