Avalar el Plan General de Desarrollo (PGD) y la Ley de Rentas Justas, legislar en materia de muerte, además del Informe de Gobierno, la Glosa y la aprobación del paquete presupuestal, forman parte de las prioridades para el Congreso de la Ciudad de México.

Algunos coordinadores parlamentarios coinciden en que el periodo ordinario de sesiones que arranca este martes 1 de septiembre podría ser el último “con mayor productividad” antes del inicio de precampañas y campañas; otros confían en seguir legislando a pesar de los tiempos electorales.

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, confió en que el tema electoral no contamine los trabajos legislativos, aunque reconoce que será complicado.

“Deseo que este último año sea muy productivo. Lo primero es la gente, viene un periodo electoral, yo deseo profundamente que el tema electoral se quede afuera de este recinto legislativo porque la gente nos puso aquí para legislar, para eso nos paga la gente de la Ciudad, para legislar, creo que eso no lo podemos defraudar”.

Sobre el rezago legislativo de 80%, la morenista expuso que la productividad legislativa no sólo se mide en números. “Pareciera ser que la forma en que se cuantifica, en la que se mide la productividad de este Congreso es en números, pero hay iniciativas que reforman, que modifican, que ayudan, que transforman la vida de las personas de manera era sustancial”, afirmó.

La agenda legislativa de Morena incluye temas como la armonización de la Ley del Sistema Público de Cuidados con otros ordenamientos, avanzar en el PGD, la Ley de Rentas Justas y muerte digna.

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Andrés Atayde, coordinador del PAN, comentó que la Legislatura dura tres años, por lo que el proceso electoral no debería interferir en los trabajos legislativos.

“La Legislatura dura tres años, y a ésta le restan aún varios meses. El trabajo debe hacerse al máximo de principio a fin, independientemente del proceso electoral”.

Consideró que, además del Informe de Gobierno, Glosa y Presupuesto, los principales retos que tendrá el Congreso capitalino en el próximo periodo de sesiones serán el Plan General de Desarrollo y la armonización de la Ley de Movilidad.

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Añadió que los temas que impulsarán como bancada serán: seguridad, porque a pesar de las cifras alegres, la gente se siente insegura. Además del combate frontal al despojo, extorsiones y feminicidios. Asimismo, impulsarán temas de educación, ayudas razonables para mejorar la economía de las familias; transparencia y rendición de cuentas.

Manuel Talayero, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, aceptó que “tristemente” cuando inicia un proceso electoral los ánimos se crispan, por lo que “le he pedido a las diputadas y diputados de mi fracción que redoblemos esfuerzos para [que] en estos seis meses, sacar lo más que podamos y es así como lo vamos a estar trabajando”.

Coincidió en que los temas más importantes que tendrá el Congreso local serán el PGD, la regulación de rentas y el tema de la eutanasia. “Yo creo que esos van a ser los principales retos, junto con los nombramientos que tenemos pendientes con el Congreso de la Ciudad de México”.

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Agregó que su agenda legislativa se centrará en tres grandes ejes: seguridad, economía y temas sociales. Por ejemplo, dijo, impulsarán regular los albergues para animales; promoverán los “refugios climáticos” ante las olas de calor. Asimismo, presentarán una reforma para prohibir las fiestas clandestinas.

Ernesto Villarreal, coordinador de los petistas, indicó que el periodo ordinario que va de septiembre a diciembre será la conclusión de la parte más relevante de esta Legislatura.

“La naturaleza propia del proceso electoral va a obligar que el último periodo [febrero a mayo de 2027], como ha pasado en todas las legislaturas de todos los congresos, pues estará, digamos, más contaminado por temas político-electorales… ya hemos estado teniendo distintas pláticas para que muchas de estas iniciativas pendientes puedan ser tratadas precisamente en este en este periodo”, dijo.

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Expuso que los temas más relevantes que deberá impulsar el Congreso local son: el PGD, la armonización de la Ley del Sistema de Cuidados. Sobre la Ley de Rentas Justas, sostuvo que “va a llegar más temprano que tarde”, pero debe analizarse con cuidado para no afectar los intereses de las y los capitalinos.

Indicó que el PT promoverá temas para mejorar la movilidad, derechos humanos y tratamiento de aguas. “Traemos un acuerdo al interior del Congreso para que los temas relevantes que no han sido discutidos, y que se han presentado durante los dos primeros años, pues avancemos de manera importante para que tengamos resultados que ofrecerle a la ciudadanía y que no quede esta Legislatura, que no lo es, como una Legislatura inmóvil”.

Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, aceptó que hay pocas posibilidades de que este periodo ordinario sea productivo, por más voluntad política que haya.

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“La verdad no caminan las grandes prioridades, podemos sacar 100 dictámenes como la vez pasada, que la mayoría pueden ser de trámite y la mayoría no tienen ningún impacto presupuestal, porque si la condición es aprueben lo que sea, pero que no nos mueva nada, pues me parece que el enfoque es totalmente equivocado por parte del gobierno”.

Sobre los temas más importantes que enfrentará el Legislativo local a partir de septiembre, enunció la Glosa del Informe de Gobierno. Anotó que sería una enorme irresponsabilidad que llegara al Congreso el PGD, pues hubo una consulta mal hecha y ya lleva varios meses en el escritorio del Instituto de Planeación.

Subrayó que su agenda legislativa incluye la actualización de la Ley de Movilidad, que es un gran pendiente; el tema de la salud mental, en donde se incluye un proceso de consulta para la construcción de la Ley de Neurodivergencias; un paquete de reformas para armonizar la Ley del Sistema de Cuidados; además de garantizar la seguridad patrimonial de las familias.

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Tania Larios, del PRI, acusó que el Poder Legislativo local está subordinado al gobierno de Morena, por eso no hay productividad.

“La promesa pública y en reunión con la jefa de Gobierno y la Junta de Coordinación Política fue solucionar los pendientes legislativos y promover los avances para dictaminar”.

Subrayó que los grandes retos que tendrá el Congreso local son: revisar el Plan General de Desarrollo, el Plan General de Ordenamiento Territorial, y los planes de ordenamiento de las demarcaciones territoriales, que llevan varios años de atraso.

Compartió que impulsarán acciones para combatir el despojo y armonizar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Cambios políticos

En los últimos dos años, las fuerzas políticas en el Congreso de la Ciudad de México han tenido enroques. Desde un inicio, el bloque Morena, PT, PVEM y PRD ha tenido mayoría absoluta, aunque en los últimos meses, los legisladores del Partido Verde comenzaron a ser críticos del gobierno local de cara a las elecciones de 2027.

Al principio de Legislatura, la bancada del PVEM tenía 10 diputados y Morena 24, pues entre ellos se prestaron diputados para así alcanzar más diputaciones plurinominales y amarrar la mayoría absoluta. Sin embargo, actualmente la bancada ecologista está conformada por siete legisladores y la de Morena por 27.

Cabe destacar que las licencias de cara a las elecciones de 2027 ya comenzaron en Donceles y Allende.

Jesús Sesma, quien se desempeñó como presidente de la Mesa Directiva, se separó de su cargo este 27 de agosto para enfocarse en temas electorales.

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