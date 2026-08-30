Mirna Medina encontró a su hijo después de tres años de búsqueda. Sin embargo, cuando llegó el momento de volver a casa decidió quedarse para ayudar a otras madres a encontrar a los suyos.

Roberto Corrales Medina desapareció el 14 de julio de 2014 cuando salía de su trabajo. Vendía discos y, de acuerdo con la información que recibió su madre, una camioneta negra se lo llevó.

Mirna comenzó entonces una búsqueda que cambió su vida y la llevó a fundar Las Rastreadoras de El Fuerte, en el estado de Sinaloa.

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El 14 de julio de 2017, exactamente tres años después de la desaparición de Roberto, encontraron algunos restos humanos durante una búsqueda realizada en su memoria: cuatro vértebras, parte de un cráneo y un fragmento de brazo.

El 25 de agosto de ese año las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a su hijo.

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Mirna había hecho dos promesas: buscar a Roberto hasta encontrarlo y, cuando lo lograra, regresar por completo con su esposo y su familia, a quienes durante años había dejado de atender por dedicarse a la búsqueda.

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Aquel día, más de 80 mujeres la acompañaban. "¿Con qué cara les iba a decir que yo ya encontré a mi hijo, que Dios las bendiga?", menciona.

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Frente a la fosa pidió perdón a su familia y le pidió que le permitieran continuar. Desde ese momento nació una promesa entre las integrantes de Las Rastreadoras: la que encuentra no se va.

La historia de Roberto todavía tendría otro capítulo. En 2022, durante una nueva búsqueda en la misma zona, localizaron una fosa con el resto de su cuerpo. Los restos fueron identificados y finalmente reunidos con los que Mirna había encontrado años antes para darle una sepultura digna.

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A pesar de haber cumplido su promesa con Roberto, Mirna sigue buscando.

“Cada vez que voy siento que Roberto, desde el cielo, me sonríe. Siento que estoy haciendo algo más por mi hijo y por todos los desaparecidos”, dice la madre buscadora.

En 12 años, Las Rastreadoras de El Fuerte han localizado 687 personas, de las cuales 492 han sido identificadas y entregadas a sus familias.

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Su hijo ya está en casa. Pero mientras haya una madre buscando al suyo, Mirna Medina seguirá tomando una pala.

“Tenemos que seguir porque nos faltan muchos”

Ceci Flores encontró parte de los restos de su hijo Marco Antonio después de casi nueve años de buscarlos. Pero para la líder de Madres Buscadoras de Sonora el hallazgo no significa que su lucha haya terminado.

Marco Antonio Flores desapareció el 4 de mayo de 2017, y sus restos fueron localizados el 24 de marzo de 2026 en un rancho ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.

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Sin embargo, Ceci asegura que aún busca más restos de su hijo. “Es muy poco lo que encontré de mi hijo, no es suficiente para mí. El dolor aún sigue sabiendo que mi hijo todavía sigue disperso en ese lugar y que tengo que seguir buscándolo”, expresa.

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Después de siete años de caminar junto a madres que buscan a sus hijos, abandonar las búsquedas tampoco ha sido una opción.

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“No me queda de otra. Tengo que ayudar a las madres que estuvieron conmigo en estos siete años de lucha. No es fácil abandonarlas, tenemos que seguir adelante porque nos faltan muchos todavía”, dice.

Pero la búsqueda de Ceci tiene otro nombre: Alejandro.

Su hijo permanece desaparecido y actualmente la activista pasa largas temporadas en Sinaloa para intentar localizarlo. Durante años concentró gran parte de sus esfuerzos en Sonora con la esperanza de encontrar primero a Marco Antonio, mientras que en Sinaloa la información sobre Alejandro era escasa. Ahora, asegura, la familia ha reunido datos, testimonios y elementos que han fortalecido la investigación.

“Estamos enfocados 100% en la búsqueda de Alex, y tenemos toda la información que necesitamos para que las autoridades puedan entregarme a mi hijo lo más pronto posible”.

Ceci advierte que está dispuesta a volver a las movilizaciones para exigir resultados. Y aunque continuará apoyando a las madres buscadoras, reconoce que el día que encuentre a Alejandro necesitará detenerse.

“Cuando yo encuentre a Alejandro se va a acabar la búsqueda para mí. No voy a dejar de apoyar a las madres, pero creo que sería justo darme un descanso”.

Hoy, Ceci Flores sigue. Busca los restos que aún faltan de Marco Antonio. Busca a Alejandro en Sinaloa y acompaña a las madres que —como ella— se resisten a dejar a sus hijos en el olvido.

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“Me mueve saber quién le hizo daño a Erick”

Eddy Carrillo buscó a su hijo durante más de cinco años. Lo buscó en calles, terrenos y cerros de Tijuana. Aprendió a investigar, a reconocer una fosa y a excavar la tierra. Lo hizo sin experiencia, sin una estructura oficial que acompañara a las familias y sin imaginar que la búsqueda de Erick cambiaría su vida para siempre.

Erick Carrillo desapareció el 1 de junio de 2019, tenía 19 años. Viajó desde Los Ángeles, donde trabajaba, para visitar a su familia en Tijuana. La última noche salió con unos amigos. Después, ya no regresó.

Eddy comenzó a buscarlo casi de inmediato, pero entonces no sabía cómo hacerlo. En Tijuana, recuerda, no existían los colectivos de búsqueda en campo, como ahora, ni había familias organizadas para salir a localizar a sus desaparecidos.

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Aquella búsqueda personal terminó formando la Fundación Todos Somos Erick Carrillo, que con el tiempo ayudó a organizar a decenas de familias.

Eddy investigó durante años tres posibles lugares. Una de las pistas lo llevó a un cerro. Calcula que regresó cerca de 20 ocasiones, y en ese tiempo localizó alrededor de 20 cuerpos.

El 6 de noviembre de 2024 encontró finalmente a Erick. Estaba en una fosa junto al joven que había desaparecido con él. La fundación que nació para buscarlo fue la que terminó encontrándolos.

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Pero encontrar a Erick no puso fin a su camino. Casi dos años después, Eddy continúa recorriendo Tijuana junto a familias que siguen esperando noticias. “Me mueve saber quién le hizo daño a Erick y que se haga justicia”, dice.

La fundación ha continuado realizando búsquedas y localizaciones. Recientemente encontraron con vida a un adolescente de 13 años.

Para Eddy, cada persona localizada representa una respuesta que durante años él también esperó. Su hijo ya fue encontrado, pero todavía hay miles de familias buscando.

En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, su mensaje es sencillo: no bajar la guardia.

“Tenemos que seguir luchando, buscar, dialogar y trabajar todos juntos. Para encontrar a una persona desaparecida necesitamos de todos”.

Eddy encontró a Erick. Pero decidió seguir caminando junto a quienes todavía no han podido encontrar el suyo.

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