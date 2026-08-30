Luego de la captura de Salvador "N", alias El Gusano, presunto operador financiero de Los Chapitos y del Cártel de Sinaloa, Estados Unidos, en un posteo del Comando Norte, destacó su captura.

El Comando Norte reposteó un mensaje del embajador estadounidense en México, Ron Johnson.

El Comando dijo que "proteger la soberanía de ambas naciones significa desmantelar las redes criminales que amenazan a nuestros ciudadanos —desde los operadores hasta las estructuras financieras que los respaldan".

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Protecting the sovereignty of both our nations means dismantling the criminal networks that threaten our citizens — from operators to the financial structures behind them. #USNORTHCOM and Joint Interagency Task Force-Counter Cartel stand with @USAmbMex and our Mexican partners in… https://t.co/L1WocMwlcS — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 30, 2026

Añadió que el Comando trabaja en conjunto con la Fuerza de Tarea Conjunta entre Agencias contra los Cárteles, la embajada de EU en México, "y nuestros socios mexicanos en esta lucha contra los cárteles en Mexicali y toda la frontera entre EU y México".

Un día antes, Terry Cole, administrador de la DEA, declaró que la agencia “trabajó estrechamente con nuestros socios mexicanos para identificar y apuntar a Salvador ‘N’, El Gusano, un operador financiero clave para Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa”.

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Informó en un mensaje en la cuenta de la DEA en X, que “esta detención es el resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, investigación y financiero en ambos lados de la frontera”.

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"DEA worked closely with our Mexican partners to identify and target Salvador “N,” a key financial operator for Los Chapitos and the Sinaloa Cartel. This arrest is the result of sustained intelligence, investigative, and financial work on both sides of the border. We are… https://t.co/GsDdS2htOh — DEA HQ (@DEAHQ) August 29, 2026

Añadió que “estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde el liderazgo del cártel hasta la infraestructura financiera que los mantiene operando. Felicito al secretario Omar García Harfuch y a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva y su asociación continua”.

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La DEA publicó su mensaje al repostear otro de Harfuch de la semana, en el que informó que “en Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador ‘N’. Harfuch dijo que “el detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la UIF y con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la OFAC, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa”.

Agregó que “la cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales”.

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El embajador Ronald Johnson dijo que “así se ve la cooperación que produce resultados. Al compartir inteligencia y coordinar nuestros esfuerzos, nuestros países van tras redes criminales enteras: desde sus operadores hasta las estructuras financieras que las sostienen (...) continuaremos desmantelando redes y haciendo rendir cuentas a quienes las apoyan”.

This is what cooperation that delivers results looks like. 🇺🇸🇲🇽 By sharing intelligence and coordinating our efforts, our countries are going after entire criminal networks—from their operators to the financial structures that sustain them. Under the leadership of @POTUS… https://t.co/di6JFgf4pT — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 29, 2026