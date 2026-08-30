Terry Cole, administrador de la DEA, declaró que Estados Unidos seguirá buscando activos vinculados a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, luego de que México recuperara 5 millones 805 mil 693 dólares derivados de una demanda civil ganada en Florida contra la familia Weinberg.

En una declaración difundida en la cuenta de X de la agencia, Cole dijo que "Estados Unidos ha separado el fallo pendiente relacionado con García Luna y continuará buscando la recuperación de activos vinculados a sus actividades de corrupción".

Agregó que "la corrupción sigue siendo una de las armas más poderosas de los cárteles y la DEA está comprometida a exponer a los oficiales y redes que ponen a los intereses de los cárteles por encima de la gente a la que juraron servir".

Lee también Calderón no ha sido vinculado en lavado de dinero de García Luna, informa Sheinbaum; no descarta que expresidente tuviera conocimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el viernes que el Estado mexicano recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares relacionados con el esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero vinculado con Genaro García Luna y la familia Weinberg.

Genaro García Luna recibió una condena de 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico en 2024.

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