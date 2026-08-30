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En septiembre, el Palacio de Bellas Artes tendrá su propia noche mexicana con un concierto de temas clásicos de nuestro folclor.
En Destinos te damos todos los detalles de este gran evento en CDMX.
¿De qué trata la noche mexicana de Bellas Artes?
"Celebraciones con México" abrirá la segunda temporada 2026 de la Orquesta de la Cámara de Bellas Artes, como parte de las fiestas patrias.
En un recorrido por la riqueza musical de nuestro país, el concierto estará bajo la batuta del director artístico Luis Manuel Sánchez Rivas. Su invitado especial: la Marimba Nandayapa.
La noche mexicana, que busca contagiar al público de diferentes ritmos, se realizará en la sala principal de este edificio monumental. Disfruta de composiciones de fandango y piezas musicales de los estados del sur, incluido Veracruz.
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Disfruta de piezas como: "Metro Chabacano", de Javier Álvarez; "La Tortuga del Arenal", "Mosaico Sureño" y "Nambue", de Javier Nandayapa; "Elucubraciones sobre el Fandango", de Rodrigo Lomán; "Mosaico Veracruzano", de Zeferino Nandayapa; y "Huapango", el icónico encore mexicano, de José Pablo Moncayo.
¿Cuánto cuesrta la entrada a la noche mexicana del Palacio de Bellas Artes?
La noche mexicana en el Palacio de Bellas Artes tiene varias tarifas, según la zona que elijas:
- Galería vista parcial: $99 pesos
- Galería: $110
- Anfiteatro vista parcial: $165
- Anfiteatro alto y bajo: $176
- Luneta 1 y 2: $220
Los adultos mayores, maestros y estudiantes pueden obtener un 50% de descuento.
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Ya es posible comprar tus boletos en Ticketmaster o bien, el mismo día del evento en taquillas.
¿Cuándo es la noche mexicana en el Palacio de Bellas Artes?
¡Anota la fecha! Este evento se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas.
- Dirección: Avenida Juárez s/n, Centro Histórico, CDMX
Para llegar al recinto tienes diferentes opciones de transporte público: baja en la estación Bellas Artes de las Líneas 2 y 8 del Metro, en la estación Hidalgo de la Línea 2 y 3 del Metro o en la estación Bellas Artes de la Línea 4 del Metrobús.
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Si vas en automóvil, considera que hay un estacionamiento público subterráneo.
¿Música con orquesta y ambiente mexicano? Dile sí a este plan.
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