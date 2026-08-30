Tras varios días de incertidumbre sobre su futuro, todo indica que Santiago Giménez está listo para darle un nuevo rumbo a su carrera. El delantero mexicano, que vivió una etapa complicada en el AC Milan, encontró en Portugal una oportunidad para relanzar su trayectoria y recuperar el protagonismo que lo convirtió en uno de los atacantes más destacados del futbol europeo hace apenas unos meses.

Las lesiones, la falta de continuidad y la fuerte competencia en el conjunto italiano limitaron su participación durante la última temporada. Sin embargo, el interés del Porto se mantuvo firme desde el inicio de las negociaciones y terminó por convertirse en una alternativa ideal para el exjugador de Cruz Azul, quien buscará reencontrarse con su mejor versión en una liga que históricamente ha servido como plataforma para talentos latinoamericanos.

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La operación fue revelada por Fabrizio Romano, reconocido especialista en fichajes internacionales, quien informó que el cuadro portugués alcanzó un acuerdo con el AC Milan para incorporar al atacante mexicano. La llegada de Giménez representa una apuesta importante del Porto, club que además cuenta con antecedentes exitosos con futbolistas mexicanos y que confía en que el delantero pueda convertirse en una de las figuras de su proyecto deportivo.

Según los reportes, el acuerdo se cerró en los últimos días del mercado mediante un préstamo sin costo, aunque incluye una cláusula de compra que se activaría al cumplirse determinados objetivos deportivos y una cantidad específica de minutos disputados. En caso de concretarse la transferencia definitiva, la operación tendría un valor cercano a los 18 millones de euros, además de otros dos millones en variables.

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Mientras tanto, Santiago Giménez y su entorno ya viajan rumbo a Portugal para completar los exámenes médicos de rigor y ultimar los detalles de su incorporación. Una vez superado ese proceso, el atacante se pondrá a disposición del entrenador Francesco Farioli, con la ilusión de iniciar una nueva etapa en Europa y volver a demostrar el nivel goleador que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la Selección Mexicana.