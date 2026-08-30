Armando 'Hormiga' González está a las puertas de un momento que podría marcar un antes y un después en su carrera. Tras concretar su fichaje con el Olympiacos de Grecia, el delantero mexicano recibió su primera convocatoria con el equipo y apunta a tener sus primeros minutos en el futbol europeo este domingo, cuando su club enfrente al Asteras Tripolis FC.

El exjugador de Chivas llegó al conjunto griego como uno de los refuerzos para la temporada y rápidamente comenzó su proceso de adaptación bajo las órdenes del cuerpo técnico. Aunque apenas acumula algunos entrenamientos con sus nuevos compañeros, su inclusión en la lista para el compromiso de la liga refleja la confianza que existe en sus condiciones.

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Ahora, todas las miradas estarán puestas en el atacante mexicano, quien podría dar el primer paso en su aventura por el Viejo Continente. De ingresar al terreno de juego, González cumpliría uno de los objetivos más importantes de su trayectoria profesional y comenzaría oficialmente su historia con uno de los clubes más importantes y ganadores del futbol griego.

¿Cuándo y dónde ver hoy a Armando 'Hormiga' González en su debut con Olympiacos?

El posible debut del delantero mexicano con el Olympiacos podrá seguirse completamente en vivo desde México, una oportunidad especial para los aficionados que desean ver sus primeros pasos en el futbol europeo, por lo que a continuación te compartimos todos los detalles sobre el horario, la transmisión y las opciones para ver el partido en directo.

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