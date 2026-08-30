Jiutepec, Mor.- Dos hombres fueron asesinados a balazos anoche en la colonia Lomas del Texcal, municipio de Jiutepec y, de acuerdo con información extraoficial, uno de ellos era como elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este fin de semana comenzó violento desde el viernes, cuando la noche del viernes hombres armados atacaron la casa del ayudante municipal del poblado de San Carlos, cuna y territorio de la familia Alonso Gutiérrez que detentan el poder local desde hace unos 20 años. En el lugar dejaron una cartulina de amenazas.

El ataque en Jiutepec ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Cliserio Alanís, donde fueron reportadas varias detonaciones de arma de fuego. A su llegada, los paramédicos confirmaron que dos hombres habían perdido la vida. Uno de los cuerpos quedó tendido junto a una motocicleta.

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Una mujer que llegó al sitio presentó una crisis nerviosa porque aseguró que uno de las víctimas era su novio. Testigos señalaron que los presuntos agresores huyeron en un automóvil blanco con dirección al fraccionamiento Tamoanchan, oriente del municipio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmada la identidad de los fallecidos.

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Casi al mismo tiempo, un segundo hecho violento se registró en Jiutepec, donde un hombre lesionado por impactos de arma de fuego llegó hasta la base de Bomberos de Civac para solicitar ayuda.

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Los cuerpos de emergencia lo atendieron y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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Yautepec

En Yautepec, colindante con Jiutepec, sujetos desconocidos atacaron la casa del ayudante municipal del poblado de San Carlos, alrededor de las 23:20 horas en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Benito Juárez.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y confirmaron los impactos de proyectil en la fachada del inmueble perteneciente a la autoridad auxiliar.

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En el sitio del ataque, los agentes de seguridad hallaron indicios balísticos calibre 9 milímetros y aseguraron una cartulina blanca con un mensaje intimidatorio dirigido al funcionario local.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaron la escena para recolectar los casquillos e iniciar la carpeta de investigación; el reporte oficial confirma que no hubo personas lesionadas ni detenidas tras la agresión.

LL