El balance provisional de las devastadoras inundaciones ocurridas en la frontera entre Nepal y China el miércoles subió a 781 muertos y dos mil 502 desaparecidos, anunció este domingo la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias.

En China, los medios de comunicación estatales reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en su territorio, lo que eleva el balance total de víctimas de la catástrofe a 797 muertos y tres mil 48 desaparecidos.

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