Mundo | 30-08-26 | 09:52 |

El balance provisional de las devastadoras inundaciones ocurridas en la frontera entre y China el miércoles subió a 781 muertos y dos mil 502 , anunció este domingo la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias.

En , los medios de comunicación estatales reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en su territorio, lo que eleva el balance total de víctimas de la catástrofe a 797 muertos y tres mil 48 desaparecidos.

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