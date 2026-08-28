Devighat, Nepal.— Los equipos de rescate y helicópteros militares buscaban ayer a cientos de personas desaparecidas a lo largo de la frontera montañosa entre Nepal y China, donde un letal torrente de agua y lodo de varios pisos de altura arrasó varias comunidades en la víspera tras colapso de un glaciar.

Más de 24 horas después de la catástrofe, un experto advirtió del riesgo de nuevas inundaciones.

Videos del desastre mostraron cómo la gente corría antes que la crecida se los tragara y destruía edificios y puentes. Más de 390 personas fallecieron, de acuerdo con las autoridades en Nepal y China, y más de mil 400 estaban desaparecidas, entre los que hay cientos de extranjeros y peregrinos. Cientos de personas más se han visto desplazadas en toda la región del Himalaya.

Los científicos afirman que el cambio climático provoca el derretimiento de los glaciares en todo el mundo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el distrito de Nuwakot, en Nepal, cubiertos de lodo tras el paso del torrente. Las riberas del río y las calles de las aldeas estaban cubiertas de lodo. Los escombros colgaban de ramas y cables. Los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo.

“Todo se acabó”, declaró a la AFP Omkar Joshi, de 35 años, refugiado en las colinas de la localidad nepalí de Timure.

[Publicidad]

“Ya no es más que un gigantesco cementerio. Lo único que queda es arena y piedras empapadas de sangre humana”.

Imágenes del antes y el después difundidas por la televisora estatal China Central Television mostraron un edificio de varios pisos y más de una docena de vehículos cubiertos de lodo. Una carretera de dos carriles que corre junto a un río en un valle de la prefectura de Shigatse, en el Tíbet, quedó completamente enterrada. Imágenes aéreas también mostraron que se había formado y expandido un lago en la frontera entre China y Nepal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las inundaciones eran terribles de ver, al describir cómo “edificios fuertes y bien construidos fueron arrasados como si fueran palillos”. Trump señaló que EU habló con líderes nepalíes y ofreció proporcionar “cualquier cosa que quieran”. “Había unos 50 o 60 estadounidenses ahí; aún no tenemos la lista completa, pero esperamos que estén bien. Sin embargo, la situación tenía muy mala pinta. Lamentablemente, es probable que haya víctimas mortales”, dijo.

[Publicidad]

El desastre ha dejado al menos 389 muertos y más de 460 heridos en Nepal, de acuerdo con la policía. Otra 910 personas están reportadas como desaparecidas en Nepal. Las autoridades en el Tíbet, una región autónoma de China, reportaron al menos tres muertos y 558 desaparecidos.

Según el recuento preliminar de la Oficina de Turismo de Nepal, las autoridades siguen sin noticias de 178 ciudadanos de India, 90 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá. España dijo que hay cuatro ciudadanos suyos no localizados. La cancillería china indicó que había alrededor de 100 ciudadanos chinos desaparecidos en el lado nepalí.

Al menos 17 mil niños y niñas se han visto afectados, según informó UNICEF, que estima que al menos 14 menores han fallecido, aunque se espera que las cifras aumenten. Las autoridades nepalíes reportaron que decenas de puentes quedaron destruidos y que casi 40 kilómetros de carreteras sufrieron daños, lo que complica las labores de búsqueda.

[Publicidad]

El ejército nepalí ha rescatado a más de 100 personas de las zonas afectadas por las inundaciones mediante operaciones en helicóptero, indicó su portavoz, el general de brigada Raja Ram Basnet. Las labores son difíciles en una zona montañosa y Li Qipu, miembro de la Policía Armada Popular, una fuerza paramilitar de China, señaló que “la inestabilidad de un lago de represa río arriba” y “la estrecha carretera de montaña” complican los esfuerzos de rescate. La Cruz Roja lanzó un llamado de emergencia para recaudar 31 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.