[Publicidad]
María Vargas, la candidata de Jalisco, se convirtió en la nueva Miss Universe México y que, en noviembre, viajará a Puerto Rico, donde se llevará a cabo la gran final del certamen para representar a nuestro país, frente a delegadas de todo el mundo.
Aún antes de que María supiera que se llevaría la corona, por la tarde de ayer, sábado, 29 de agosto, hizo un manifiesto en sus redes sociales que, sólo vaticinaría, la noche inolvidable que la esperaba y la que, definitivamente, ya ha marcado su historia.
"Cuando comienzas a creer que todo es posible, la vida empieza a demostrarte que realmente lo es".
Lee también Miss Universo México 2026: María Vargas, de Jalisco, es la nueva representante del país
Eran Mariana Macías -candidata michoacana- y María, una frente a la otra, esperando conocer el veredícto del público y Fátima Bosch, a sólo unos metros detrás de ella, contemplando con emoción la posición en la que un día estuvo y estaba por ceder a una de las jóvenes.
María, de nombre completo, María Guadalupe Vargas Naranjo, no es una Miss convencional; ella misma le rehuye a esa catalogación, a tal grado que, como ha mencionado en diversas ocasiones, se autodenomina "la Reina de los problemas".
[Publicidad]
Aún antes de convertirse en Miss Universe 2026, María ya tenía un título, pues como señala, no sólo se autodenominó como "la Reina de los problemas", sino que se autocoronó; ahora, tendrá que portar con ambas denominaciones.
Lee también A Ariadne Díaz no le preocupa que la llamen "gorda"; exhorta a no idealizar la delgadez extrema
De María sabemos que es originaria de Zapopan, Jalisco; en la actualidad tiene 28 años, fue la candidata que ganó en la categoría de "Traje típico" y, aún pese a su juventud, la modelo ya ha logrado mucho: tiene un título como licenciada en Negocios Internacionales y, no sólo eso, sino que con 26 años ya había publicado su primer libro, una obra autobiográfica, titulada "Miss Touble" ("La reina de los problemas") y, en la actualidad, ya trabaja en una segunda parte del texto, el cual, posiblemente, narre su experiencia en los certámenes de belleza y su incipiente coronación.
[Publicidad]
melc
[Publicidad]
Más información
Mundo
Tiroteo en rave deja un muerto y cinco heridos en Suiza; la víctima era de nacionalidad italiana
Estados
Confirman muerte de subdirector de Tránsito de Escuinapa; fue hallado baleado en Infonavit Las Fuentes
Espectáculos
Estrenos de Netflix en septiembre 2026: todas las series y películas que se integran a su catálogo
Estados
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; colectivos recuerdan a sus desaparecidos y exigen seguridad alrededor de la República
Showbiz
Ninel Conde impone tendencia con look ‘bra out’ en medio de polémica con José Manuel Figueroa
Showbiz
¿Quién ganó Miss Universo México 2026? Ella es María Vargas, sucesora de Fátima Bosch
Noticias
EU pactó con Venezuela tomar control de 65 mil millones de barriles de crudo, dice Trump
Educación
INAPAM septiembre 2026: requisitos para sacar la tarjeta por primera vez y dónde tramitarla