El caso contra Vadhir Derbez por supuesto abuso sexual ha dado un giro a favor del artista, luego de que las autoridades le concedieran un amparo.

En un encuentro con los medios, el actor y cantante reveló que se han encontrado varias irregularidades, por lo que espera que el procedimiento pueda ser revisado.

“Ya hay una sentencia de amparo a mi favor, lo cual es muy positivo y nos confirma, pues, que todas las cosas que han encontrado los jueces están chuequísimas, hay cosas gravísimas de mi caso, muchas irregularidades”, dijo al canal de YouTube RogerMx Espectáculos.

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Fue en mayo de este año cuando Derbez reveló que una modelo lo había denunciado ante la Fiscalía de Delitos Sexuales por presuntos tocamientos; sin embargo, no solo negó los cargos en su contra, sino que aseguró que todo se trataba de un intento de extorsión.

Ahora, con las investigaciones ya avanzadas, Vadhir aseguró que existen elementos suficientes para cuestionar la manera en que se ha llevado el caso, aunque no quiso entrar en detalles.

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“Hay suficientes pruebas para ver que esto está armadísimo y que es una babosada. De la institución del MP, cosas chuequísimas ahí adentro, entonces espero que la fiscalía haga las cosas bien”, agregó.

El proceso, dijo, también ha tenido consecuencias en su carrera; y es que, tuvo que cancelar parte de una gira musical, además de devolver boletos de algunas presentaciones.

“Ha sido un proceso durísimo, o sea, el tener que vivir una acusación falsa. La gira que tenía ahorita ya tuvimos que regresar boletos; me da mucha tristeza, pero no tengo ni cabeza”, lamentó.

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Vadhir Derbez sale en defensa de su hermana Aitana

Además de la situación legal, Vadhir fue cuestionado sobre la reciente polémica entre Victoria Ruffo y Aitana Derbez, luego de que la actriz reaccionara a las críticas que la niña de 12 años recibió tras su debut en el escenario.

“Están re feos a esa edad. Muy feitos", señaló Ruffo; lo que generó un debate en redes sociales.

“Mi Aitana es preciosa, guapísima, hermosa. Yo adoro a Victoria, ya saben que es muy juguetona, entonces este… No, no, no, pero amo a mi hermanita”, comentó Vadhir.

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