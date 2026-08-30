Este domingo 30 de agosto debutó Armando González en la Superliga de Grecia con el Olympiacos. Ocho días después de que se concretara su fichaje, el delantero mexicano vio poco más de 20 minutos de actividad de visita ante el Asteras Tripolis.

Y aunque su equipo ganó por la mínima con gol de Jota Silva al minuto 31, 'La Hormiga' tuvo la oportunidad de acrecentar la ventaja en los últimos minutos del encuentro y estrenarse como goleador... pero erró.

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¿Cómo fue la falla de la Hormiga González?

Cuando estaban a punto de cumplirse los cinco minutos que había agregado el cuarto árbitro después del 90, una diagonal por el sector de la izquierda del área rival le quedó rodando al delantero mexicano, que después de un buen desmarque, no pudo capitalizar.

El disparo fue con su pierna izquierda, de primera intención, aunque el balón se estrelló en el travesaño. González intentó volver a rematar de cabeza, aunque el intento fue muy despacio y rechazado por la defensa. Ahí acabó la oportunidad de gol.

LA HORMIGA GONZÁLEZ SE PIERDE SU PRIMER GOL EN GRECIA. pic.twitter.com/pOMj6Jjxyp — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) August 30, 2026

Es importante recordar que el delantero de 23 años de edad viene de una sequía de cara al arco que arrastra desde el arranque del Apertura 2026 con las Chivas, y hoy, en su debut en Grecia, tampoco la pudo romper.