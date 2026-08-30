Tras la huella que dejó Javier "Chicharito" Hernández en el Manchester United, el histórico club inglés estaría listo para volver a apostar por el talento mexicano. Sin embargo, en esta ocasión la mirada de los Red Devils apunta al futbol femenil, donde una de las máximas referentes de la Selección Mexicana podría convertirse en su próximo refuerzo.

Se trata de Rebeca Bernal, actual jugadora del Washington Spirit de la NWSL y una de las futbolistas más destacadas de México en los últimos años. La defensora y mediocampista, que ha consolidado su carrera tanto a nivel de clubes como con el representativo nacional, habría despertado el interés del conjunto de Manchester, que busca fortalecer su plantilla de cara a la nueva temporada.

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De acuerdo con información de The Cutback, medio especializado en el mercado de fichajes del futbol británico, las conversaciones entre el Manchester United y el Washington Spirit se encuentran avanzadas. Ambas instituciones habrían mantenido contacto durante los últimos días para definir los detalles de una operación.

El reporte señala que la negociación marcha por buen camino y que el anuncio oficial podría producirse en las próximas horas. De confirmarse el movimiento, Bernal escribiría una página histórica para el futbol mexicano al convertirse en la primera jugadora nacional en defender los colores del Manchester United, uno de los clubes más importantes y reconocidos del mundo.

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Bernal, considerada una de las máximas referentes en la historia de Rayadas, construyó una carrera exitosa en Monterrey desde el nacimiento de la Liga MX Femenil. La futbolista debutó en 2017 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del equipo regiomontano, donde además de portar el gafete de capitana conquistó cuatro títulos de liga.

Su destacado desempeño la llevó a dar el salto al futbol internacional en 2025, cuando fichó por el Washington Spirit, una de las competencias más importantes del mundo. Aunque mantiene contrato con el conjunto estadounidense hasta 2027.