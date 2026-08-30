Una nueva controversia se desata en las plataformas digitales tras la difusión de una transmisión en vivo donde el streamer español Dalas Review arremete contra el director cinematográfico Guillermo del Toro.

La confrontación surge a raíz de la postura crítica que el cineasta tapatío sostiene frente al uso de herramientas de inteligencia artificial en la creación artística. Durante su emisión, el influyente generador de contenido califica las posturas del ganador del premio Oscar como un intento por defender un "monopolio de Hollywood", asegurando que los avances tecnológicos representan la "democratización del arte y el cine" para los creadores independientes.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales (X).

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Reacción en redes y el debate sobre la inteligencia artificial en la industria audiovisual

La difusión del fragmento audiovisual genera una rápida ola de reacciones en redes sociales, acumulando miles de interacciones y comentarios que rechazan las descalificaciones hacia el cineasta mexicano. Según análisis conceptuales desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la ética en la inteligencia artificial, el dilema central de la IA generativa en las artes radica en la protección de los derechos de autor, el valor del esfuerzo humano y la preservación de la visión artística frente a la automatización de contenidos.

Dentro del debate digital, los usuarios recuerdan la trayectoria de Del Toro (impulsada por iniciativas de apoyo al talento local como el Taller del Chucho en Jalisco) y cuestionan los argumentos que equiparan la generación automática de video con la dirección cinematográfica tradicional.

De acuerdo con informes presentados por el World Economic Forum (WEF) acerca de las tecnologías emergentes en el entretenimiento, si bien la inteligencia artificial optimiza procesos técnicos de producción y efectos visuales, la experiencia cinematográfica integral continúa dependiendo de la narrativa, la dirección de arte y la interpretación actoral humana.

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Origen y desarrollo de la controversia en plataformas digitales

Para comprender el trasfondo de esta polémica, el conflicto inicia cuando el creador de contenido sostiene que la IA permite crear largometrajes sin necesidad de inversiones millonarias, argumentando que la oposición de cineastas consagrados responde al temor de perder privilegios dentro de la industria tradicional. Ante esto, la comunidad digital reacciona mayoritariamente en defensa del director mexicano, señalando que la creación con herramientas automatizadas no sustituye el proceso creativo ni la calidad narrativa.

Por su parte, Guillermo del Toro reitera en diversas intervenciones internacionales su rechazo a considerar la IA generativa como arte verdadero, calificándola como una herramienta que carece de la esencia y las emociones humanas. Este choque de opiniones reaviva la discusión en internet sobre los límites de la tecnología en las disciplinas artísticas y la brecha existente entre la producción automatizada y el cine autoral.

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"Dalas":

Por sus comentarios contra Guillermo del Toro tras sus declaraciones contra la IA pic.twitter.com/mC3z8O70k2 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 30, 2026

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