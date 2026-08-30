Hace un año, Gonzalo Valdovinos y Francisco Sanclemente sufrieron una caída en el Maratón de la Ciudad de México. Una irregularidad en el recorrido capitalino provocó un accidente que afectó a ambos competidores. Sin embargo, en aquel entonces, el paratleta mexicano subió al tercer escalón del podio y se colgó una presea de bronce que —por todo lo que tuvo que superar— sintió como si fuera de oro.

Este domingo, Valdovinos consiguió su anhelada revancha: fue el primero en cruzar la línea de meta en la categoría de silla de ruedas varonil, seguido de Pedro Gandarilla y curiosamente, del propio Francisco Clemente, quien subió al podio en representación de Colombia.

“Fue una caída donde todos me rebasaron. Todos me dejaron, pero me levanté con el coraje de cualquier campeón. [...] Mejoraron la ruta. Está mejor trazada. La vialidad hizo muy bien su trabajo, así que podías correr con mucha confianza; sin miedo a que alguien se te atravesara y te tirara. Estuvo muy bien organizado”, aseveró el campeón en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

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Gonzalo Valdovinos en el Maratón de la Ciudad de México 2026 - Foto: Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL

El entrenamiento de Valdovinos, quien compitió en las justas veraniegas de Atenas 2004 y Beijing 2008, no fue sencillo. Antes de completar el kilometraje capitalino, se fue veinte días a un campamento en el frío de la Malinche —asentada en el estado de Tlaxcala— porque su objetivo era ganar el XLIII Maratón de la Ciudad de México. Y finalmente, lo consiguió en un tiempo de 1:39:15 en el cronómetro.

“Lo más difícil es hacer el recorrido porque tienes que conocer y medir la capacidad de lo que hiciste en el entrenamiento. Los compañeros son fuertes, esa es la parte más difícil, pero también la más emocionante porque te das cuenta hasta dónde eres capaz de llegar”, concluyó el deportista paralímpico.

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Este verano, Gonzalo Valdovinos no solo consiguió el primer lugar en los 42.195 kilómetros, también se consagró tricampeón en el Medio Maratón de la Ciudad de México que se compitió el pasado mes de julio.

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